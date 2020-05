Οι ερωτικοί σκαντζόχοιροι έχουν γίνει το πιο συνηθισμένο θέαμα στους βρετανικούς κήπους λόγω των έκτακτων μέτρων, που κρατούν τους κατοίκους σπίτι, λέει ο ειδικός της άγριας πανίδας.

Ο παρατηρητής θηλαστικών του Νότιγχαμσαρ, Μάικλ Γουόκερ είπε στο BBC, ότι η λιγότερη κίνηση στους δρόμους θα μπορούσε επίσης να μειώσει τη θνησιμότητα σκαντζόχοιρων.



«Οι σκαντζόχοιροι έχουν γίνει εξαιρετικά δραστήριοι στο σεξ και οι άνθρωποι τους παρατηρούν περισσότερο στους κήπους τους», δήλωσε ο Γουόκερ ενώ πρόσθεσε ότι του έχουν στείλει και βίντεο από αρσενικό που κυνηγά έναν θηλυκό σκαντζόχοιρο. «Πολύ θορυβώδης» πρόσθεσε.

«Όταν εμπλέκονται δύο αρσενικά, μπορεί να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή και φασαρία» πρόσθεσε ο Γουόκερ.

Το Nottingham Trent University ανακοίνωσε πρόσφατα μια μελέτη σχετικά με την επίδραση της κυκλοφορίας στους σκαντζόχοιρους.

