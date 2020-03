Σημαντική μείωση της ρύπανσης στην Ευρώπη λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό, δείχνει ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus Sentinel-5P.

Οι νέες παρατηρήσεις του ευρωπαϊκού δορυφόρου Copernicus Sentinel-5P αποκαλύπτουν ισχυρές μειώσεις στα επίπεδα ρύπανσης από διοξείδιο του αζώτου πάνω από πολλές μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, όπως το Παρίσι, η Μαδρίτη, το Μιλάνο και η Ρώμη.

Καθώς οι χώρες εφαρμόζουν δραστικά μέτρα για να περιορίσουν την εξάπλωση της πανδημικής νόσου Covid-19, που προκαλείται από τον κορωνοϊό, μειώνοντας τις παραγωγικές δραστηριότητες και τις μετακινήσεις, αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Οι νέες εικόνες του δορυφόρου για την περίοδο 14 έως 25 Μαρτίου, οι οποίες μελετήθηκαν από επιστήμονες του Βασιλικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου της Ολλανδίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), δείχνουν μια σαφή υποχώρηση των ρύπων στην ατμόσφαιρα σε σχέση με το 2019.

New #NO2 map available for #Italy- based on data from Copernicus #Sentinel5P

images show nitrogen dioxide concentrations from 14 to 25 March 2020, compared to the monthly average of concentrations from 2019.

— ESA EarthObservation March 27, 2020

New #NO2 map available for #Spain - based on data from Copernicus #Sentinel5P

images show nitrogen dioxide concentrations from 14 to 25 March 2020, compared to the monthly average of concentrations from 2019. — ESA EarthObservation March 27, 2020