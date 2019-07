Στους 21 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία ρεκόρ για την περιοχή, έφτασε το θερμόμετρο κοντά στον Βόρειο Πόλο.

Ειδικότερα, θερμοκρασίες που έφτασαν τους 21 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή στο Αλέρτ, το βορειότερο κατοικημένο μέρος στον πλανήτη, λιγότερο από 900 χιλιόμετρα μακριά από τον Βόρειο Πόλο, σημειώνοντας ένα «απόλυτο ρεκόρ» ζέστης σε αυτό το σταθμό, ανακοίνωσε την Τρίτη η καναδική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Είναι αρκετά εντυπωσιακό ως στατιστικό στοιχείο, και αποτελεί ένα από τα εκατοντάδες ρεκόρ που προκαλεί η υπερθέρμανση του πλανήτη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αρμέλ Καστεγιάν, μετεωρολόγος στο υπουργείο Περιβάλλοντος του Καναδά.

21C at a place called Alert in Nunavut, Canada on Sunday. Whilst that may not sound remarkable, it's actually the highest temperature recorded so close to the North Pole. 🌡️ pic.twitter.com/mcEerLxBn0