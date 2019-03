Οι ινδικές πόλεις κυριαρχούν στην κατάταξη της Greenpeace με τις πιο μολυσμένες παγκοσμίως για το 2018, με 22 να βρίσκονται στις 30 πρώτες θέσεις.

Στην πρώτη θέση του καταλόγου είναι η πόλη Γκουρουγκράμ, η οποία το 2016 άλλαξε το όνομά της σε Γκουργκαόν, με το Νέο Δελχί να βρίσκεται στην ενδέκατη θέση ως η πρωτεύουσα με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται ετησίως για τον πρόωρο θάνατο 7 εκατομμυρίων ανθρώπων και αποτελεί τον βασικότερο περιβαλλοντικό υγειονομικό κίνδυνο.

Πόλεις της Κίνας, του Πακιστάν και του Μπανγκλαντές βρίσκονται επίσης στις 30 πρώτες θέσεις του καταλόγου της Greenpeace.

Η παγκόσμια έκθεση 2018 για την ποιότητα του αέρα, την οποία κατάρτισε η Greenpeace και η IQAir AirVisual, αναλύει στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση τα οποία συγκεντρώνονται σε χιλιάδες κέντρα παρατήρησης, δημόσια και ιδιωτικά, σε όλο τον κόσμο.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται συνολικά 3.000 πόλεις, από την πιο μολυσμένη στην πιο καθαρή.

Σε σχέση με τον πληθυσμό της το Μπανγκλαντές είναι η πιο μολυσμένη χώρα, ενώ ακολουθούν το Πακιστάν, η Ινδία, το Αφγανιστάν και η Μογγολία.

Air pollution is making the major cities of the world uninhabitable! 😷

Check out the top 100 most air-polluted cities >> https://t.co/gU1JNbNxV1#RightToCleanAir pic.twitter.com/Uqkxs5amZg