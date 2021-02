Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε νέα φωτογραφία με τον 9 μηνών γιο του, που απέκτησε με την σύντροφό του, Grimes.

Στο τρυφερό στιγμιότυπο, ο ιδρυτής της Tesla φαίνεται να μιλά στο τηλέφωνο ενώ στα πόδια του κάθεται ο γιος του, βγάζοντας τη γλώσσα του και τραβώντας την μπλούζα του πατέρα του.

Ο Μασκ με την 32χρονη τραγουδίστρια απέκτησαν ένα γιο τον περασμένο Μάιο, τον οποίο ονόμασαν X Æ A-XII και φωνάζουν χαϊδευτικά Χ. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας έχει άλλα πέντε παιδιά με την πρώην σύζυγό του, Justine Wilson.

The Second Last Kingdom pic.twitter.com/Je4EI88HmV