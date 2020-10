Ο πρίγκιπας Αζίμ, γιος του Σουλτάνου του Μπρουνέι Χασανάλ Μπολκιάχ, πέθανε σε ηλικία 38 ετών, επιβεβαίωσε η κυβέρνηση της χώρας.

Ο Αζίμ, που ήταν ο τέταρτος στη σειρά διαδοχής για τον θρόνο του Μπρουνέι και είχε γίνει διάσημος στο Χόλιγουντ ως κινηματογραφικός παραγωγός, πέθανε το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 38χρονος πρίγκιπας έπασχε από καρκίνο και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο για αρκετό καιρό, αν και η κυβέρνηση του Μπρουνέι, μουσουλμανικό κρατίδιο της Νοτιοανατολικής Ασίας, δεν έχει αποκαλύψει επισήμως την αιτία θανάτου.

Ο δευτερότοκος γιος του Σουλτάνου ήταν γνωστός για τα πάρτι που διοργάνωνε με διάσημους καλεσμένους, ανάμεσά τους οι Πάμελα Άντερσον, Μαράια Κάρεϊ, Ναόμι Κάμπελ, Μάικλ Τζάκσον, Τζάνετ Τζάκσον και πολλοί ακόμη, που εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους μέσω social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες μαζί του.

Sad and shocking news out of Brunei today. My thoughts and prayers are with Prince Azim and those whose lives he enriched in so many ways. #RIP

Rest in peace Prince Azim. He was so kind and generous and always went out of his way to see me. He was hilarious and made me laugh so much. A beautiful soul has been lost and gone way too soon. I respected him. He had to deal with a lot. 💐🌈💔 #ripprinceazim of #Brunei pic.twitter.com/pKisxkymib