Στα 93 του, ο Μελ Μπρουκς διατρέχει κίνδυνο αν μολυνθεί από τον κορωνοϊό. Έτσι έστειλε με τον δικό του τρόπο το μήνυμά του για την αποφυγή των επαφών.

Στο βίντεο, ο Μελ Μπρουκς, είναι πίσω από το τζάμι, προστατευμένος, ενώ έξω από αυτό στέκεται ο γιος του σεναριογράφου, κωμικού και σκηνοθέτη, ο Μαξ Μπρουκς. «Είμαι 47 χρονών. Αυτός είναι ο πατέρας μου, είναι 93 ετών», λέει.

«Αν εγώ κολλήσω κορωνοϊό, πιθανότατα θα είμαι εντάξει. Αλλά αν κολλήσω αυτόν, μπορεί να τον μεταδώσει στον Καρλ Ράινερ, τον Ντικ Βαν Ντάικ και προτού το καταλάβω θα έχω εξοντώσει μια ολόκληρη γενιά θρύλων της κωμωδίας», λέει ο Μαξ Μπρουκς και καλεί τον κόσμο να κρατά αποστάσεις, να σκέφτονται τους άλλους και αν μπορούν, να μείνουν στο σπίτι τους.

«Πήγαινε σπίτι!», του λέει στο τέλος ο πατέρας του, Μελ Μπρουκς, για να στείλει και αυτός το μήνυμά του για την αποφυγή των επαφών.

A message from me and my dad, @Melbrooks. #coronavirus #DontBeASpreader pic.twitter.com/Hqhc4fFXbe