Με χιούμορ αντιμετωπίζει ο Μπραντ Πιτ το γεγονός πως μεγαλώνει, αποκαλύπτοντας πως πλέον το καταλαβαίνει με διάφορους τρόπους, κυρίως παλαιότερες ταινίες του.

Ο 56χρονος ηθοποιός βραβεύτηκε την Τετάρτη με το Maltin Modern Master Award στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα για το σύνολο της καριέρας του και το βραβείο παρέδωσε ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φίντσερ, που μαζί συνεργάστηκαν στις θρυλικές πλέον ταινίες «Fight Club» και «Seven».

«Είναι πράγματα σαν αυτό και τέτοιες βραδιές που μου λένε πως μεγάλωσα», αστειεύτηκε ο Μπραντ Πιτ, παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Το κάνω όλο αυτό εδώ και αρκετό καιρό», πρόσθεσε, εξηγώντας στη συνέχεια τους τρόπους που καταλαβαίνει πως μεγάλωσε.

«Δεν αντέχω πια βραδινά γυρίσματα και ευχαρίστως θα έπαιρνα κασκαντέρ. Πλέον δεν θυμάμαι καν τον πρώτο κανόνα του Fight Club», είπε ο ίδιος, αναφερόμενος στην διάσημη ατάκα από την ταινία του 1999. «Αλλά υπάρχουν επίσης βραδιές σαν αυτή που μπορώ να κοιτάξω πίσω και νιώθω πραγματικά ευλογημένος. Αισθάνομαι τόσο τυχερός για όλους τους καταπληκτικούς ανθρώπους που συνεργάστηκα, οι οποίοι με δίδαξαν τόσα πολλά και άγγιξαν την ζωή μου», σημείωσε.

Brad Pitt accepts the Maltin Modern Master Award with humor and humility. And delivers another great speech. @awards_watch #SBIFF pic.twitter.com/yO2TnKgyoV