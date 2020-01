Το αγρόκτημα του Ράσελ Κρόου στη Νέα Νότια Ουαλία, που κάηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία, έχει σχεδόν μεταμορφωθεί μετά τις βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Ο διάσημος ηθοποιός δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία από το κτήμα που τραβήχτηκε πριν από δέκα εβδομάδες, αμέσως μετά το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας, και το ίδιο ακριβώς σκηνικό όπως είναι τώρα.

Ο ίδιος είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις φωτιές στην Αυστραλία από τον Οκτώβριο, όταν αυτές άρχισαν να πρωτοεκδηλώνονται. Τον περασμένο Νοέμβριο είχε δηλώσει πως παρόλο που έχασε μερικά σπίτια, στάθηκε «αρκετά τυχερός».

Στην φετινή απονομή των Χρυσών Σφαιρών ο 55χρονος ηθοποιός, που έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αυστραλία, κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα του Καλύτερου Ηθοποιού για την τηλεοπτική σειρά «The Loudest Voice». Ωστόσο δεν παραβρέθηκε στην τελετή αλλά προτίμησε να παραμείνει στο σπίτι του και να βοηθήσει στη μάχη κατά των πυρκαγιών, στέλνοντας ένα μήνυμα αφύπνισης μέσα από τα social media.

Σε βίντεο που είχε κοινοποιήσει τότε, o Ράσελ Κρόου έδειχνε το φορτηγάκι του «όταν τα πράγματα γίνονται τρελά», στο οποίο φαίνονταν μια δεξαμενή νερού, κουβέρτες, εφεδρικές μάνικες και άλλος εξοπλισμός πυρόσβεσης, μαζί με τη λαμπερή Χρυσή Σφαίρα του στο κάθισμα.

Thanks to the @goldenglobes .

What a cast I got to work with.

