Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φιλά στο μάγουλο τον μικρότερο γιο του, Λούι, σε μια νέα φωτογραφία που τράβηξε η Κέιτ Μίντλετον.

Η τρυφερή ασπρόμαυρη φωτογραφία, που τράβηξε η Δούκισσα του Κέιμπριτζ στο Νόρφολκ νωρίτερα φέτος, δημοσιεύτηκε το πρωί των Χριστουγέννων στα social media της βασιλικής οικογένειας μαζί με ευχές για «Καλά Χριστούγεννα».

Στην φωτογραφία απεικονίζονται επίσης η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Τζορτζ, που σήμερα θα βρεθούν για πρώτη φορά στην χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο Sandringham, στο πλευρό της γιαγιάς τους, βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Δούκας του Κέιμπριτζ, με καθημερινό ντύσιμο, δίνει ένα τρυφερό φιλί στον Λούι, ενώ δίπλα του στέκεται όρθια η Σάρλοτ και πιο πέρα καθιστός σε μια καρέκλα ο Τζορτζ.

🎄 Merry Christmas to all our followers! This photograph of The Duke of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge in Norfolk earlier this year. pic.twitter.com/40j3Xg36Q4

Η Κέιτ Μίντλετον έχει ενθουσιάσει με τα φωτογραφικά πορτρέτα των παιδιών της και νωρίτερα φέτος ανέλαβε υπό την προστασία της την Βασιλική Φωτογραφική Εταιρεία (Royal Photographic Society).

Το Παλάτι του Κένσιγκτον δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες που έχει τραβήξει η Δούκισσα για να γιορτάσει γενέθλια των παιδιών τους ή σημαντικά γεγονότα στη ζωή τους, όπως η πρώτη τους ημέρα στο σχολείο.

Η φωτογραφική παράδοση ξεκίνησε το 2015 όταν η Κέιτ Μίντλετον τράβηξε η ίδια τα πρώτα επίσημα πορτρέτα της πριγκίπισσας Σάρλοτ, αντί να προσλάβει επαγγελματία φωτογράφο.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share three new photographs

of Princess Charlotte ahead of her fourth birthday tomorrow.



The photographs were taken in April by The Duchess at Kensington Palace and at

their home in Norfolk. pic.twitter.com/skf95Z44EZ