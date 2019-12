Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη κάρτα των πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, που δημοσιεύεται παραδοσιακά στα social media της βασιλικής οικογένειας, γίνεται κάθε χρόνο θέμα συζήτησης, κυρίως επειδή περιλαμβάνει τα παιδιά τους.

Μπορεί ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ να μην έδωσαν επισήμως στη δημοσιότητα την φετινή τους κάρτα, αλλά οι φανς τους κατάφεραν να πάρουν μια πρώτη γεύση χάρη σε έναν ανυπόμονο παραλήπτη.

Μέλος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας δημοσίευσε την Τετάρτη στο Twitter μια φωτογραφία της χριστουγεννιάτικης κάρτας και παρόλο που πλέον το μήνυμα έχει διαγραφεί, πολλοί χρήστες πρόλαβαν να το αποθηκεύσουν, κοινοποιώντας την εικόνα ο ένας μετά τον άλλον.

Στη φωτογραφία φαίνεται ο πρίγκιπας Ουίλιαμ να κάθεται σε μια μοτοσικλέτα, έχοντας στα πόδια του τον ενός έτους πρίγκιπα Λούι. Η Κέιτ Μίντετον στέκεται όρθια δίπλα του, έχοντας το χέρι της στον ώμο του, ενώ από την άλλη πλευρά κάθονται ο 6χρονος πρίγκιπας Τζορτζ με την 4χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ. Η φωτογραφία δείχνει επίσης την υπογραφή της Δούκισσας του Κέιμπριτζ πάνω στην κάρτα.

The Cambridge Household family Christmas card this year features The Duke and Duchess of Cambridge with their three children, Prince Louis, Princess Charlotte and Prince George on a motorbike and sidecar ❄️🎄 pic.twitter.com/pNg3zPJXqS