Ένας θαυμαστής της Μαντόνα έκανε μήνυση στην τραγουδίστρια για την ώρα έναρξης μιας συναυλίας της στο Μαϊάμι από 8.30 σε 10.30 το βράδυ.

Η μήνυση έρχεται να προστεθεί σε ένα κύμα οργής που έχει προκαλέσει σε θαυμαστές της τραγουδίστριας η αργοπορία της στις συναυλίες. Το Σάββατο η Μαντόνα σχολίασε από σκηνής την κατάσταση, λέγοντας: «Μια βασίλισσα δεν αργεί ποτέ».





Ο Nate Hollander, που κατέθεσε την μήνυση την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζει πως αγόρασε τρία εισιτήρια συνολικής αξίας 1.024 δολαρίων για να δει την περιοδεία «Madame X» της Μαντόνα στο Μαϊάμι στις 17 Δεκεμβρίου. Αλλά μήνες αφού είχε αγοράσει τα εισιτήρια, η εταιρία παραγωγής Live Nation άλλαξε την ώρα έναρξης, βάζοντάς την πιο αργά με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην μπορεί πλέον να πάει.

Στο Twitter πάρα πολλοί θαυμαστές της Μαντόνα εξέφρασαν επίσης την δυσαρέσκειά τους για την αλλαγή ώρας στα εισιτήριά τους ή την αργοπορία της σε παλαιότερες συναυλίες, με κάποιους να σχολιάζουν πως στην συναυλία της Πέμπτης στο Λας Βέγκας δεν εμφανίστηκε στην σκηνή παρά λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

They just changed the time of the show from 8:30-10:30 in Boston. What time will she really go on? Is there an opening act? I have to work the next day...😳 — Katy Comstock (@Katycomstock) November 9, 2019

We are coming to see you Sunday. Please don’t be too late. We have lives too! We love you but really do feel disrespected when you are late. Thank you — Trevor (@Trevor19591107) November 10, 2019

😂😂😂😉 There is only one Queen ❤️❤️❤️ Love from Germany ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/YQMG1wa0LS — Helmut Bohn (@RodeaHbohn) November 9, 2019

Στη μήνυση αναφέρεται επίσης πως η Μαντόνα έχει φήμη πως αργοπορεί στις συναυλίες της και πως στην πρεμιέρα της περιοδείας ξεκίνησε να τραγουδά με δυόμιση ώρες καθυστέρηση. Λόγω της συνεχούς αργοπορίας της, η Live Nation αναγκάστηκε να αλλάξει τις επίσημες ώρες έναρξης από διάφορες συναυλίες, προστίθεται στη μήνυση.

Ο Hollander ισχυρίζεται πως προσπάθησε να πάρει αποζημίωση για τα εισιτήρια αλλά δεν τα κατάφερε, επειδή λόγω της αλλαγής ώρας, η αξία μεταπώλησης των εισιτηρίων θα είναι χαμηλότερη από την αξία αγοράς τους.