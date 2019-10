Με ένα μήνυμά της που βιντεοσκοπήθηκε κατά τη σύλληψή της στην Ουάσινγκτον, η Τζέιν Φόντα, ευχαρίστησε τα Bafta για το σημαντικό βραβείο που κέρδισε.

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα τιμήθηκε με το βραβείο Στάνλεϊ Κιούμπρικ κατά φετινά Britannia Awards. Ωστόσο δεν μπόρεσε να παραστεί η ίδια στο Beverly Hilton για να αποδεχθεί το βραβείο και, όπως συνηθίζεται, έστειλε το μήνυμά της με ένα βίντεο. Σε μεγάλες οθόνες, κατά τη διάρκεια της τελετής, προβλήθηκαν πλάνα με την Φόντα να συλλαμβάνεται στην Ουάσινγκτον, την προηγούμενη εβδομάδα και εκείνη να φωνάζει όσο οι αστυνόμοι την απομάκρυναν: «Bafta, σε ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου τιμή».

Η Φόντα, γνωστή για τον ακτιβισμό της όσο και για την καριέρα της στον κινηματογράφο, έχει δηλώσει ότι έμπνευσή της για την επιστροφή της στην πολιτική ανυπακοή ήταν η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Η Τζέιν Φόντα ήταν μία από τους 17 διαδηλωτές που συνελήφθησαν στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ κατηγορούμενοι για παράνομη διαδήλωση. Η διάσημη ηθοποιός ωστόσο εξήρε τη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό των αστυνομικών. Παράλληλα δήλωσε ότι μετακόμισε στην Ουάσινγκτον ώστε να μπορέσει να μετέχει περισσότερο στο κίνημα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Η 81χρονη ηθοποιός ανέφερε ότι ελπίζει να εμπνεύσει και άλλους μεγαλύτερους σε ηλικία ακτιβιστές και αποκάλυψε ότι σκόπευε να συλληφθεί κατά τις εβδομαδιαίες διαδηλώσεις.

Folks, @Janefonda accepted the Stanley Kubrick Britannia Award WHILE BEING ARRESTED. #Britannias pic.twitter.com/LDbZKTZWrs