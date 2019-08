Στις επικρίσεις που την κατηγορούν ότι απάτησε τον πρώην σύζυγό της απάντησε η διάσημη τραγουδίστρια Μάιλι Σάιρους.

«Μπορώ να δεχτώ ότι η ζωή που διάλεξα να έχω σημαίνει ότι πρέπει να είμαι συνεχώς ξεκάθαρη με τους θαυμαστές μου, τους οποίους αγαπώ. Αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ, είναι ότι μου λένε ότι ψεύδομαι στο θέμα ενός εγκλήματος που δεν διέπραξα», έγραψε στο Twitter η ποπσταρ.

Η 26χρονη Αμερικανίδα είπε ότι δεν είναι άγγελος και απαρίθμησε μερικά «κατορθώματα» της νιότης της, ότι «έχασε ένα τεράστιο συμβόλαιο με την Walmart στα 17 της γιατί είχε καπνίσει από bong» ότι «την πέταξαν έξω από ένα ξενοδοχείο στην Τρανσυλβανία γιατί πρόσφερε και έγλειψε ένα γλυκό σε σχήμα πέους στον Λίαμ Χέμσγουορθ».

«Χόρεψα και ισορρόπησα γυμνή πάνω σε μια μπάλα κατεδάφισης», δηλώνει αναφερόμενη στο βιντεοκλίπ του «Wrecking Ball», της επιτυχίας της του 2013, με το οποίο από την «Χάνα Μοντάνα», που είχε υποδυθεί και την είχε αναδείξει σε ίνδαλμα των εφήβων, εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα εκκεντρική ποπ τραγουδίστρια που προβάλλει απελευθερωμένα τη σεξουαλικότητά της και τον φεμινισμό της.

«Αλλά η αλήθεια είναι ότι μόλις ο Λίαμ και εγώ συμφιλιωθήκαμε, ήμουν αφοσιωμένη και ειλικρινής. Μπορώ να παραδεχτώ πολλά πράγματα, αλλά αρνούμαι να παραδεχτώ ότι ο γάμος μου τελείωσε εξαιτίας μιας απιστίας», διαβεβαιώνει.

BUT at this point I had to make a healthy decision for myself to leave a previous life behind. I am the healthiest and happiest I have been in a long time. You can say I am a twerking, pot smoking , foul mouthed hillbilly but I am not a liar.