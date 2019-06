Ο Philippe Cerboneschi (γνωστός επίσης ως Zdar) των Cassius, πέθανε στο Παρίσι την Τετάρτη σε ηλικία 50 ετών, ανακοίνωσε ο ατζέντης του.

«Έπεσε κατά λάθος από το παράθυρο ενός ψηλού ορόφου σε κτίριο του Παρισιού», είπε ο Sebastien Farran, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου του διάσημου DJ και μουσικού παραγωγού της dance μουσικής. «Οι φίλοι του συμμερίζονται την απέραντη θλίψη της οικογένειά του. Απόψε η μουσική έχασε μια ιδιοφυΐα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Cerboneschi δημιούργησε τους Cassius με τον Hubert Blanc-Francard (γνωστό ως Boombass) το 1996. Μαζί συνεργάστηκαν με συγκροτήματα και μουσικούς όπως οι Phoenix, Beastie Boys, Franz Ferdinand και MC Solaar. Ο γνωστός dj και μουσικός παραγωγός είχε κερδίσει βραβείο Grammy για το άλμπουμ «Wolfgang Amadeus Phoenix» των Phoenix, που κυκλοφόρησε το 2009, ενώ στο Motorbass Studio του είχαν δουλέψει από τον Franz Ferdinand μέχρι τον Robyn.

Εκτός από την δουλειά του στους Cassius, ο Zdar είχε συμμετάσχει επίσης στην παραγωγή πολλών ακόμη κομματιών της indie και ηλεκτρονικής μουσικής, ανάμεσά τους τα άλμπουμ «United» και «Bankrupt!» των Phoenix, «Bright Like Neon Love» των Cut Copy, «Sun» της Cat Power και πολλά άλλα.

So sad to hear of the passing of the legendary #philippezdar of @CASSIUSOFFICIAL. A true original and a unique talent who was involved in making our first album, as well as so many amazing records. Your energy and generosity will be sorely missed. RIP brozeur xxx ❤️❤️❤️