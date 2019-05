Ο Κουέντιν Ταραντίνο θα πρέπει να περιμένει ως το Σάββατο για να δει αν το «Once Upon a Time in Hollywood» θα φύγει με το Palme d'Or από το Φεστιβάλ των Καννών, αλλά ήδη μετρά την πρώτη του διάκριση, αφού κέρδισε το Palm Dog για τον σκύλο Brandy που πρωταγωνιστεί στην ταινία.

Το βραβείο Palm Dog απονέμεται παραδοσιακά την προτελευταία ημέρα του φεστιβάλ στην καλύτερη εμφάνιση σκύλου σε κινηματογραφική ταινία και φέτος αποφασίστηκε να δοθεί στην Μπράντι. Πρόκειται για το θηλυκό πίτμπουλ που παίζει στο «Once Upon a Time in Hollywood» το κατοικίδιο του Κλιφ Μπουθ, του χαρακτήρα που υποδύεται ο Μπραντ Πιτ και σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα πρωταγωνιστεί με τον πιο έντονο τρόπο στο φινάλε της ταινίας.





«Θα ήθελα να πω ότι με τιμά πολύ αυτή η βράβευση. Είπα σε όλους, δεν έχω ιδέα αν θα κερδίσουμε τον Χρυσό Φοίνικα. Δεν νιώθω ότι τον δικαιούμαι. Αλλά ένιωσα ότι έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε το Palm Dog. Οπότε θέλω να το αφιερώσω στην υπέροχη ηθοποιό μου Μπράντι. Έφερε το Palm Dog πίσω στην Αμερική», σχολίασε ο Κουέντιν Ταραντίνο. Στην βράβευση δεν τον συνόδευε ωστόσο η Μπράντι, αλλά ένα Κάνε Κόρσο ονόματι Haru για το οποίο ο Ταραντίνο σχολίασε αστειευόμενος πως «είναι από μια προϊστορική ταινία με τέρατα».

Ο διάσημος σκηνοθέτης είπε επίσης πως δεν σκοπεύει να δώσει το βραβείο -ένα κόκκινο δερμάτινο λουράκι- στην Μπράντι, αλλά θα το κρατήσει ο ίδιος ως ένα πρώτο βήμα για να αποκτήσει σύντομα δικό του σκύλο.

Το Palm Dog θεσπίστηκε το 2001 και είναι το διασημότερο κινηματογραφικό βραβείο για σκύλους και στους νικητές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι σκύλοι Uggie από το «The Artist» και Shae από το «I, Daniel Blake».