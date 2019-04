Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να σχολιάσει τις έντονες φήμες εδώ και καιρό που θέλουν τον Άλεξ Ροντρίγκεζ να έχει απιστήσει και αποκάλυψε επίσης τον λόγο που πρόσφατα ο πρώην της, Diddy, τού ζήτησε συγγνώμη.

Όταν τον Μάρτιο, ο Άλεξ Ροντρίγκεζ έκανε πρόταση γάμου στην Τζένιφερ Λόπεζ, ο Jose Canseco, παίκτης του Major League Baseball, άναψε φωτιές στο Twitter, σχολιάζοντας πως ο Ροντρίγκεζ είναι άπιστος.

«Βλέπω την J.Lo να στέλνει μήνυμα στον Ροντρίγκεζ και σκέφτομαι πως ούτε της περνάει από μυαλό ότι την απατάει με την πρώην σύζυγό μου, Τζέσικα. Το καημένο το κορίτσι δεν έχει ιδέα ποιος είναι πραγματικά. Ήμουν μαζί της πριν μερικούς μήνες όταν την πήρε τηλέφωνο», έγραψε στο μήνυμά του. «Άλεξ, σταμάτα να είσαι καθίκι και να απατάς την Τζένιφερ Λόπεζ», πρόσθεσε.

Τα λόγια του, όπως ήταν αναμενόμενο, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των ταμπλόιντ και την Τετάρτη η διάσημη τραγουδίστρια αποφάσισε να απαντήσει στις φήμες, τις οποίες σημειωτέον η Τζέσικα αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή.

Those false accusations Jose is making are not true!🖐🏻I have known Alex for many years and haven’t even seen him for over 5. I certainly did not sleep with him. I am friendly with both him and Jennifer. As for Jose he can keep playing with his Alien friends😂🤦‍♀️