Ο Μικ Τζάγκερ, ο φρόντμαν των θρυλικών Rolling Stones, υποβλήθηκε σε επέμβαση αντικατάστασης βαλβίδας στην καρδιά και αναρρώνει. Ο Τζάγκερ έγραψε πως νιώθει πολύ καλύτερα και ευχαρίστησε όσους του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.

Επίσης, ευχαρίστησε με μήνυμα του στο Twitter και το προσωπικό του νοσοκομείου «για τη φοβερή δουλειά που έκαναν».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η επέμβαση έγινε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.