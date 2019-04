Ο Μικ Τζάγκερ «ξεκουράζεται και αναρρώνει», μετά από επιτυχημένο χειρουργείο στην καρδιά, μετέδωσε το Billboard.

Ο Μικ Τζάγκερ, υποβλήθηκε σε επέμβαση αντικατάστασης βαλβίδας χθες σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.

Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται πλέον από το ιατρικό προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες η επέμβαση έγινε με τη χρήση ενός καθετήρα που πέρασε από την κυρίως αρτηρία.

Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάστηκε να γίνει τομή. Η επέμβαση κρίθηκε αναγκαία μετά από εξετάσεις ρουτίνας.

Την περασμένη Κυριακή οι Rolling Stones ανακοίνωσαν πως αναβάλουν το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας No Filter ώστε ο Τζάγκερ να πραγματοποιήσει το χειρουργείο.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.