Ένα σκίτσο του Τζιμ Κάρεϊ εξόργισε την εγγονή του Μπενίτο Μουσολίνι. Όπως είναι γνωστό, ο διάσημος ηθοποιός σκιτσάρει συχνά το τελευταίο διάστημα και αναρτά τα σκίτσα του στους λογαριασμούς του στα social media.

O Κάρεϊ ζωγράφισε τον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι μαζί με την ερωμένη του, νεκρούς και κρεμασμένους ανάποδα, συνοδεύοντας το σκίτσο με τη λεζάντα: «Αν αναρωτιέστε πού οδηγεί ο φασισμός, απλά ρωτήστε τον Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρέτα».

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu — Jim Carrey (@JimCarrey) March 30, 2019

Όταν ανάρτησε το σκίτσο στο Twitter, η ευρωβουλευτής Αλεσάντρα Μουσολίνι του απάντησε οργισμένη: «Είσαι μπάσταρδος».

Στη συνέχεια η Μουσολίνι προχώρησε σε μια σειρά από αναρτήσεις όπου ήθελε να επισημάνει τον ρατσισμό της αμερικανικής κοινωνίας ή διάφορα περιστατικά όπως η ρίψη της ατομικής βόμβας και κάλεσε τον Κάρει «να ζωγραφίσει και αυτά»

Hi @JimCarrey now draw this for us pic.twitter.com/tDZ9RB1WLm — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) March 31, 2019

Ο Μπενίτο Μουσολίνι συνελήφθη μαζί με την Κλαρέτα Πετάτσι στις 27 Απριλίου 1945, λίγο πριν την είσοδο των συμμαχικών στρατευμάτων στο Μιλάνο, κι ενώ το ζευγάρι κατευθυνόταν στην πόλη Κιαβέννα με σκοπό τη διαφυγή του στην Ελβετία.

Την επόμενη μέρα, αφού δικάστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες και εκτελέστηκαν, τα πτώματα τους μεταφέρθηκαν και κρεμάστηκαν στην Πιατσάλε Λορέτο του Μιλάνου.