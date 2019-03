Η Στέλλα Μακάρτνεϊ παρουσίασε μια συλλογή, που δημιουργήθηκε σε μεγάλο μέρος της από ανακυκλώσιμα υφάσματα και ρούχα second hand, στο πλαίσιο της εκστρατείας #ThereSheGrows, που στοχεύει στη διάσωση του τροπικού δάσους της Σουμάτρας.

Την επίδειξη, που παρουσιάστηκε στο στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, άνοιξε ένα μοντέλο που φόραγε ένα παλτό από συνθετικό δέρμα, ενώ τα μοντέλα είχαν ζωγραφισμένα πάνω τους συνθήματα υπέρ της προστασίας τους πλανήτη, όπως η λέξη «SOS» στο πρόσωπο της Ναταλία Βοντιάνοβα. Άλλα μοντέλα είχαν τατουάζ με συνθήματα όπως «Green is the new black», «Vegan», «Fur Free» και «Earth Day Every Day».

Η Στέλλα Μακάρτνεϊ χρησιμοποίησε βίντατζ υφάσματα για τις δημιουργίες της σε χρώματα μπλε, πράσινο, έντονο κίτρινο, μαύρο με το κεντρικό κομμάτι της συλλογής να είναι ένα πολύχρωμο φόρεμα που συναρμολογήθηκε από t-shirt κομμένα σε λωρίδες.





Στην επίδειξη μόδας συμμετείχαν επίσης οι Κάρλι Κλος, ενώ η Κάια Γκέρμπερ, η 17χρονη κόρη της Σίντι Κρόφορντ, φόρεσε μια ολόσωμη φόρμα σε χακί αποχρώσεις.





Στην εκστρατεία #ThereSheGrows, που θέλει να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο στο θέμα της αποψίλωσης του Leuser Ecosystem, σε αυτή τη μοναδικής ομορφιάς περιοχή της Σουμάτρας, συμμετέχουν ήδη οι Γκουίνεθ Πάλτροου, Ντρου Μπάριμορ, Pink και Ρούνι Μάρα, καθώς επίσης και η Όπρα Γουίνφρεϊ, που βρέθηκε στην επίδειξη μόδας.





Η Όπρα Γουίνφρεϊ είπε στους δημοσιογράφους ότι «λάτρεψε το ντεφιλέ και στηρίζει απόλυτα» την εκστρατεία για το δάσος της Ινδονησίας, τη μοναδική περιοχή στον κόσμο όπου συγκατοικούν τίγρεις, ρινόκεροι, ουρακοτάγκοι και ελέφαντες.