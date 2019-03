Μια εμφάνιση της Grace Jones, της θρυλικής περφόρμερ που σήμερα είναι 70 ετών, ήταν η μεγάλη έκπληξη στο σόου του Τommy Hilfiger στο Παρίσι.

Στο επιβλητικό Comédie & Studio des Champs-Elysées, το θέατρο ορόσημο της γαλλικής πρωτεύουσας, παρουσιάστηκε χθες η κολεξιόν από τη συνεργασία του Hilfiger και της Zendaya, εμπνευσμένη από την δεκαετία του '70.

Πολλά γνωστά μοντέλα του σήμερα, αλλά και μερικά supermodels της δεκαετίας του '70 και του '80, περπάτησαν στην πασαρέλα του οίκου, αλλά η παρουσία της Jones με ένα μεταλλικό blazer και κορμάκι να που χορεύει στους ρυθμούς του «Pull Up to the Bumper» ήταν η κορυφαία στιγμή της βραδιάς.

Η συλλογή του σχεδιαστή σε συνεργασία με την τραγουδίστρια απέσπασε θερμές κριτικές, αλλά ακόμη περισσότερα ήταν τα θετικά σχόλια για την ποικιλομορφία των γυναικών στην πασαρέλα του σόου.

Το φινάλε έκλεισε με τον Τommy Hilfiger, την Grace Jones και την Zendaya να χορεύουν το «We are family» περιτριγυρισμένοι από τα μοντέλα.