Η Γκουίνεθ Πάλτροου αποκάλυψε άγνωστο παρασκήνιο από την εποχή που έκανε γυρίσματα για το «Shakespeare in Love», η οποία είχε συμπέσει τότε με τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ.

Η 46χρονη ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο Variety, εξήγησε για ποιον λόγο έχει αποφασίσει να μην κυνηγάει πια ταινίες του Χόλιγουντ, παρά την τεράστια επιτυχία που έχει κάνει μέσω του κινηματογράφου, η οποία της έφερε μέχρι βραβείο Όσκαρ.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Shakespeare in Love».

«Πιστεύω πως οι ταινίες και η βιομηχανία γύρω τους έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα τα τελευταία 20 χρόνια», είπε η ηθοποιός, σημειώνοντας πως οι ταινίες που συνήθιζε να κάνει κάποτε -εκείνες με ενήλικο κοινό- έχουν σταματήσει πλέον να γίνονται. «Δεν θεωρώ πως οποιαδήποτε από τις ταινίες, για τις οποίες είμαι γνωστή, θα μπορούσε να γυριστεί σήμερα. Θα έκαναν το "The Royal Tenenbaums"; Το "The Talented Mr. Ripley"; Ή μήπως το "Shakespeare in Love";», πρόσθεσε.

Η καριέρα της Γκουίνεθ Πάλτροου περιλαμβάνει και μια νίκη στα Όσκαρ για τον ρόλο της Viola στην δραματική ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» του 1998, εμπνευσμένη από την ιστορία του Ρομέου και της Ιουλιέτας.

Η ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της Viola.

Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε στο Variety πως παραλίγο να μην κάνει καν την ταινία, που τελικά της χάρισε το Όσκαρ, λόγω του «τρομερού χωρισμού» της με τον Μπραντ Πιτ εκείνη την εποχή.

«Για πολλή καιρό επρόκειτο να κάνει την ταινία η Τζούλια Ρόμπερτς αλλά μετά ναυάγησε εκείνη η εκδοχή. Κατέληξε στην εταιρία παραγωγής Miramax και εγώ ήμουν το πρώτο άτομο που πρόσφεραν τον ρόλο», λέει η Πάλτροου. Και συνεχίζει: «Ήμουν στη μέση ενός τρομερού χωρισμού και η ιδέα του να πάω στην Αγγλία και να λείπω τόσον καιρό μου είχε φανεί κάπως... Δεν διάβασα καν το σενάριο. Θυμάμαι είπα, "Δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα αυτή τη στιγμή. Πραγματικά περνάω πολύ δύσκολα"».