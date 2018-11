Η Κάτια Κολοβέα, 26 ετών, είναι ανάμεσα στους 4 φιναλίστ του διεθνούς διαγωνισμού της Society of Light and Lighting.

Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό διεθνές διαγωνισμό επαγγελματιών στον τομέα του φωτισμού, ο οποίος διοργανώνεται τα τελευταία 24 χρόνια, και έχει στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων αλλά και ιδεών στον τομέα.



Η Society of Light and Lighting ξεκίνησε την δράση της επίσημα το 1999, ωστόσο η ιστορία της προσμετρά περισσότερα από 100 χρόνια πίσω, το 1909, στην Illuminating Engineering Society, μία 'κοινότητα' η οποία είχε σκοπό την μελέτη και την εφαρμογή του τεχνητού φωτισμού.



Ο διαγωνισμός δίνει την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες να εκφράσουν τις ιδέες τις γνώσεις και το ταλέντο τους μέσω της εξειδίκευσής τους, ανοίγοντας παράλληλα και νέους δρόμους στον τομέα του φωτισμού.



Στην φετινή διοργάνωση του διαγωνισμού και ανάμεσα στους 4 φιναλίστ που διεκδικούν το πρώτο βραβείο, βρίσκεται η 25χρονη Κάτια Κολοβέα, αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων και αρχιτέκτονας φωτισμού, με σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



Η συμμετοχή της στον διαγωνισμό και που την έχει ανεβάσει στους τέσσερις που διεκδικούν το πρώτο βραβείο, έχει θέμα «Light as a medium of communication in the urban space» (Το φως σαν μέσο επικοινωνίας στον δημόσιο χώρο).



Στην μελέτη της ερευνάται πως το φως μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο έμπνευσης και κινητοποίησης της τοπικής και παγκόσμιας κοινότητας για κοινωνικοπολιτικά, περιβαλλοντικά και θέματα υγείας. Για παράδειγμα, πως φωτιστικές εγκαταστάσεις μπορούν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή, ανακύκλωση κλπ.



Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του τελικού νικητή από τους τέσσερις, θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου.