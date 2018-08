Ο Βρετανός πιλότος της Μερσεντές, Λιούις Χάμιλτον απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο λίγες μέρες πριν ξεκινήσει την προετοιμασία για το γκραν πρι του Βελγίου.

Βρίσκεται στο ελληνικό νησί από το περασμένο Σαββατοκύριακο και έχει επισκεφθεί σχεδόν όλα τα διάσημα beach bar, αλλά χθες θυσίασε μερικές ώρες από τις διακοπές του για να στείλει ένα μήνυμα με οικολογική συνείδηση

Σε βίντεο που δημοσίευσε στους προσωπικούς του λογαριασμούς σε Instagram και Twitter εμφανίζεται με την παρέα του να καθαρίζει μια παραλία της Μυκόνου από τα σκουπίδια και τα πλαστικά απορρίματα.

«Είμαι σε ένα από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου και βρήκαμε αυτό το χάλι», λέει καθώς δείχνει την μικρή παραλία του νησιού την οποία επισκέφθηκε με τους φίλους του για το μπάνιο τους. Στη συνέχεια όλοι μαζί αρχίζουν να μαζεύουν τα σκουπίδια από την παραλία και στο τέλος ο Χάμιλτον δείχνει πώς άλλαξε η παραλία.

Ο Βρετανός καθάρισε με τους φίλους του όλη την ακτή και προτρέπει τον κόσμο να μην αγοράζει προϊόντα από πλαστικό και πολυεστερικά υλικά, ενώ στο τέλος αναφέρει ότι όλη η επιχείρηση καθαρισμού διάρκεσε δύο ώρες και τώρα αυτός και οι φίλοι του μπορούν να απολαύσουν την καθαρή παραλία.

I’m in just one of so many beautiful parts of the world today when we stumbled across this mess. We couldn’t stand by, we had to do something. We all need to act, we must stop supporting companies that are blindly fixated on their profits at the expense of our beautiful planet!🌎 pic.twitter.com/CBG0VD0jOs