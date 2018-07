Έντονη κριτική δέχεται η Σκάρλετ Γιόχανσον επειδή στη νέα ταινία «Rub & Tug» θα υποδυθεί έναν transgender άντρα.



Ο ρόλος της αφορά τον Dante «Tex» Gill, αφεντικό του οργανωμένου εγκλήματος τη δεκαετία του 1970 στο Πίτσμπεργκ των ΗΠΑ, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε ως Jean Gill.

Σύμφωνα με τη νεκρολογία που δημοσιεύθηκε στην τοπική αμερικανική εφημερίδα Pittsburgh Post-Gazette, ο Dante, ο οποίος πέθανε το 2003, αυτοπροσδιοριζόταν ως άντρας και ζητούσε να τον αποκαλούν «κύριο Gill».

Το δημοσίευμα επέμεινε να χρησιμοποιεί παρόλα αυτά το θηλυκό γένος, σημειώνοντας: «Για χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, η κα Gill διαχειριζόταν μία αλυσίδα από ινστιτούτα μασάζ ως βιτρίνα για ένα δίκτυο πορνείας, ενώ παράλληλα επέμενε ότι ήταν άντρας».



Πολλοί χρήστες στα social media επέκριναν τη διάσημη ηθοποιό επειδή αποδέχθηκε τον ρόλο, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να δοθεί σε έναν transgender άντρα.



«Υπάρχουν πραγματικά τόσοι πολλοί trans ηθοποιοί που θα μπορούσαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

Scarlett Johansson is trending on twitter bc she was cast for the role of a trans person



1) there are TRANS actors that would perform phenomenally in this role



2) don’t blindly support problematic actors seriously



3) This is pathetic. Cast the right people for the right role — 𝓥🥀 (@avengermemes) July 4, 2018

just learned that scarlett johansson is playing a trans man in a movie & i cackled for a while & then screamed — vincent adulttrans (@nicodellafabs) July 4, 2018





Η Γιόχανσον είχε δεχθεί κριτική και για τον ρόλο της στην ταινία του 2017 «Το φάντασμα στο κέλυφος», επειδή ο χαρακτήρας που υποδύθηκε αφορούσε αρχικά σε άτομο με ασιατική καταγωγή.

Why 👏 are 👏 you 👏 playing 👏 a 👏 trans 👏 man 👏 if 👏 you're 👏 not 👏 a 👏 trans 👏 man 👏 please 👏 stop 👏 #ScarlettJohansson — Laura. (@_laurajane123) July 3, 2018





Ο Ρούπερτ Σάντερς που σκηνοθέτησε «Το φάντασμα στο κέλυφος», πρόκειται να σκηνοθετήσει και τη νέα ταινία.

scarlett johansson is gonna work with the ghost in the shell director AGAIN but this time she’s gonna play a trans man pic.twitter.com/G9BrZLbedF — maría (@brujasescarlata) July 3, 2018





Ορισμένοι κάνουν λόγο για μία σειρά κακών επιλογών από την 33χρονη ηθοποιό.

Scarlett Johansson is playing a trans man in her next movie because her ultimate career goal is to take an acting job from a member of each and every marginalized group. — Faith Choyce (@faithchoyce) July 3, 2018

Roles portraying members of oppressed communities should be played by actors from those communities. It's really not that hard. Scarlett Johansson has done this twice now. There's no excuse. — (((antiomi))) (@antiomi) July 4, 2018

Κάποιοι χρήστες διερωτήθηκαν και για τους επόμενους ρόλους που μπορεί να επιλέξει η Γιόχανσον. «Τι θα ακολουθήσει; Μήπως η Σκάρλετ Γιόχανσον θα υποδυθεί τον Μπαράκ Ομπάμα;», έγραψε κάποιος.

What’s next? Is Scarlett Johansson going to play Barack Obama? — Eugene Gu, MD (@eugenegu) July 4, 2018

Πάντως, υπήρξαν και μερικοί που την υπερασπίστηκαν, τονίζοντας ότι δεν καταλαβαίνουν τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει και υποστηρίζοντας ότι η δουλειά του ηθοποιού είναι να αναλαμβάνει ρόλους που διαφέρουν από αυτό που είναι ο ίδιος στην πραγματική του ζωή.

New Scarlett Johansson drama.

An actor isn't supposed to be, but to act.

Movies aren't documentaries, and actors aren't their characters. — timsoret 👁 (@timsoret) July 4, 2018

Not really sure why Scarlett Johansson playing a trans individual is a problem. If people can only play roles that represent them, LGBT actors will have a lot less roles. — Sid Woodram (@SWoodram) July 3, 2018

Scarlett Johansson can play any character, I don't care. If she plays a trans man, fine. As a trans person myself (female to male) I have no problem with it. Leave her be, guys, it's just a film role. #ScarlettJohansson — Basil (@RazzberryBaz) July 4, 2018

I don’t get it. Everyone praised brokeback mountain for portraying gay main characters and everyone praise Jared Leto in DBC for playing a trans character. How is this any different with Scarlett Johansson? — MackzPattersoon (@GRASSLY420) July 4, 2018

Εκπρόσωπος της Γιόχανσον μετέφερε ένα σχετικό σχόλιο της ηθοποιού στο Bustle, στο οποίο έκανε αναφορά σε άλλους ηθοποιούς που υποδύθηκαν trans άτομα. «Πες τους ότι μπορούν να απευθυνθούν στους εκπροσώπους των Τζέφρι Τάμπορ, Τζάρεντ Λέτο και Φελίσιτι Χάφμαν για κάποιο σχόλιο», φέρεται να είπε.

Με πληροφορίες από BBC