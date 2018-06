Αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων αντιμετωπίζει ο δημοφιλής τραγουδιστής Εντ Σίραν, που κατηγορείται ότι «έκλεψε» πολλά μουσικά στοιχεία μιας μεγάλης επιτυχίας του Μάρβιν Γκέι για δικό του κομμάτι.



Όπως μεταδίδει το TMZ, ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής φέρεται να έχει αντιγράψει σε μεγάλο βαθμό το χιτ "Let's Get it On" του 1973 για το δικό του "Thinking Out Loud".

Στην αγωγή που υποβλήθηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, επισημαίνεται ότι ο Σίραν έχει κλέψει «τη μελωδία, τον ρυθμό, τις αρμονικές, τα ντραμς, το μπάσο, τα φωνητικά, το τέμπο, τον συγχρονισμό και τις λούπες» για το single του που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ "X".

Απαντώντας παλιότερα σε αυτές τις κατηγορίες ο Σίραν είχε υποστηρίξει πως τα ακόρντα και των δύο κομματιών είναι «ιδιαιτέρως διαδεδομένα» και αποτελούν κοινό τόπο σε πολλές επιτυχίες.



To "Thinking Out Loud" ανέβηκε στο Νο1 στα βρετανικά τσαρτς ενώ φιγουράρισε στη δεύτερη θέση των US Billboard Hot 100, πουλώντας περισσότερα από 15 εκατομμύρια αντίτυπα.



Η αγωγή υποβλήθηκε από την εταιρεία Structured Asset Sales, στην οποία ανοίκει μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων για την επιτυχία του Μάρβιν Γκέι.

«Βροχή» αγωγών



Το 2016 ο Σίραν είχε δεχτεί για τον ίδιο λόγο αγωγή και από την κόρη του Εντ Τάουνσεντ, ο οποίος είχε γράψει το κομμάτι μαζί με τον Γκέι.

Τότε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής είχε υποστηρίξει πως η Τάουνσεντ δεν είχε δικαίωμα να υποβάλει αγωγή σε βάρος του σύμφωνα με τους νόμους της Καλιφόρνιας, επειδή αν και ήταν παιδί του Εντ Τάουνσεντ είχε υιοθετηθεί από άλλη οικογένεια.





Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Σίραν δέχτηκε τις μηνύσεις των τραγουδοποιών Σιν Κάρει και Μπο Γκόλντεν, που τον κατηγορούν ότι αντέγραψε τη μελωδία που είχαν συνθέσει για το τραγούδι των Τιμ ΜακΓκρο και Φέιθ Χιλ, "The Rest of Our Life".

Ο Βρετανός έχει αρνείται την κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι συνέθεσε ανεξάρτητα το δικό του κομμάτι.

Το 2014 ακόμα δύο συνθέτες είχαν κάνει μήνυση στον Σίραν για αντιγραφή του τραγουδιού "Amazing" στο single του "Photograph".

Οι τρεις μουσικοί είχαν καταλήξει τελικά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό χωρίς ποτέ να αποκαλύψουν το ύψος του οικονομικού διακανονισμού τους.

Με πληροφορίες από Independent και TMZ