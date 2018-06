Η Κιμ Καρντάσιαν επέστρεψε στο Παρίσι, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη τραυματική ληστεία, για την Εβδομάδα Μόδας ώστε να στηρίξει τον Βέρτζιλ Άμπλο, που παρουσίασε την πρώτη του αντρική συλλογή για τον οίκο Louis Vuitton στο πλαίσιο της επίδειξης Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2019.

Τον Οκτώβριο του 2016, η Κιμ Καρντάσιαν είχε βρεθεί όμηρος πέντε ληστών, που με την απειλή όπλου είχαν πάρει δύο κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10 εκατ. δολαρίων, ανάμεσά τους κι ένα δαχτυλίδι 4 εκατ. δολαρίων. Η διάσημη σταρ βρισκόταν τότε στο Παρίσι πάλι για τις επιδείξεις της Εβδομάδας Μόδας και έκτοτε δεν είχε έρθει ξανά στη Γαλλία.

Την Κιμ συνόδευε ο σύζυγός της, Κάνιε Γουέστ, και η αδερφή της Κάιλι Τζένερ. Στην επίδειξη κάθισαν όλοι τους στην πρώτη σειρά για να στηρίξουν τον Άμπλο, που τον Μάρτιο του 2018 ορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής για τις αντρικές συλλογές του οίκου Louis Vuitton.

Η Κιμ εμφανίστηκε φορώντας ένα γαλάζιο τύπου φόρεμα με γιακά, φερμουάρ και πολλές τσέπες και μεγάλα γυαλιά ηλίου, που θύμιζαν εκείνα του σκι. Ο Κάνιε επέλεξε μια λευκή μπλούζα με σχέδια και πάνω γραμμένες τις φράσεις «"I am loving», «Awareness» και «There is only freedom». Η Κάιλι, που συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Τράβις Σκοτ, πατέρα της τεσσάρων μηνών κόρης της, Στόρμι, φόρεσε μια φαρδιά ολόσωμη φόρμα σε έντονο κίτρινο.

Ο Βέρτζιλ Άμπλο είναι επίσης ο σχεδιαστής των Off-White, αλλά πριν γίνει μέλος του διάσημου οίκου, είχε δουλέψει για πολλά χρόνια με τον Κάνιε Γουέστ, ενώ οι δυο τους εργάζονταν κάποτε ως ασκούμενοι στον οίκο Fendi. Αργότερα ο Άμπλο έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής της Donda του Κάνιε Γουέστ και στη συνέχεια του άλμπουμ «Watch the Throne» που είχε κυκλοφορήσει το 2011 ο διάσημος ράπερ μαζί με τον JAY-Z.

Η επιλογή του Βέρτζιλ Άμπλο στο τιμόνι της αντρικής συλλογής του οίκου Louis Vuitton αποτελεί ορόσημο, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον οίκο, αφού είναι ο πρώτος Αφροαμερικανός καλλιτεχνικός διευθυντής για τις αντρικές συλλογές και ένας από τους ελάχιστους μαύρους σχεδιαστές που είχε ποτέ το διάσημο brand.

Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που όταν ο Βέρτζιλ Άμπλο υποκλίθηκε στο κοινό στο τέλος της επίδειξης, ο Κάνιε Γουέστ κατακλύστηκε από το συναίσθημα ξεσπώντας σε δάκρυα. Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο στο Instagram, οι δυο τους αγκαλιάστηκαν και έβαλαν τα κλάματα ενώπιον όλων.

@virgilabloh & #kaynewest Emotional! @louisvuitton show Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Takashi Murakami (@takashipom) στις 21 Ιούν, 2018 στις 6:27 πμ PDT

Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Images