Η ιδιόμορφη αρχιτεκτονική των πολύχρωμων διαδρόμων με τις σκάλες του «Squid Game» υπάρχει και στην πραγματική ζωή.





Η βασική διαφορά μεταξύ αυτών των σκαλοπατιών είναι ότι το ένα σετ οδηγεί σε μια ταράτσα με απέραντη θέα, ενώ το άλλο σε μία μάχη μέχρι θανάτου. Έστω και τηλεοπτική.

Η πιο δημοφιλής εκπομπή στην ιστορία του Netflix καρπώνεται τη διάδοση της νοτιοκορεατικής κουλτούρας αλλά διδάσκει επίσης στους θεατές κάποια απρόσμενα πράγματα, όπως για παράδειγμα την ύπαρξη αυτού του γεωμετρικού μεταμοντέρνου συγκροτήματος διαμερισμάτων στην πόλη Manzanera της Ισπανίας.

Οι περισσότεροι θα μπορούσαν να συνδέσουν το πολύχρωμο, λαβυρινθικό σχέδιο του συγκροτήματος κατοικιών La Muralla Roja (Το Κόκκινο Τείχος) με τις ανατριχιαστικές πολύχρωμες σκάλες στο κορεάτικο δράμα.

Στην πραγματικότητα, η ισπανική δομή είναι πολύ παλαιότερη. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ricardo Bofill το 1968 και ολοκληρώθηκε το 1973.

Η ομοιότητα ωστόσο είναι εντυπωσιακή, και σύμφωνα με την ArchDaily η έκδοση του Squid Game είναι «σαφώς εμπνευσμένη από» το μινιμαλιστικό συγκρότημα διαμερισμάτων του Bofill.

Το ίδιο το La Muralla Roja είναι μια συγχώνευση ιστορικής αρχιτεκτονικής, που προέρχεται από τα κτίρια Kasbah και όμοιά τους στην Βόρεια Αφρική, που συνδέουν τα διαμερίσματα και τους κοινόχρηστους χώρους μέσω σκαλοπατιών και γεφυρών.

Το συγκρότημα είναι βαμμένο κόκκινο για να ξεχωρίζει από το περιβάλλον του, με μπλε, λουλακί και βιολετί αποχρώσεις.

Σε αντίθεση με το Squid Game, αντί για αίθουσες παιχνιδιών και κρύους μεγάλους χώρους σαν αποθήκες στοιβαγμένους με κρεβάτια, οι σκάλες και τα αίθρια του La Muralla Roja συνδέουν 50 διαμερίσματα, στούντιο, δύο ή και τριών υπνοδωματίων.

Ορισμένα δε από αυτά διατίθενται μέσω Airbnb, με τιμές που ξεκινούν από 110 δολάρια ανά διανυκτέρευση.

Στο πλαίσιο της διαμονής τους, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν μια βουτιά στην πισίνα του συγκροτήματος και να χαλαρώσουν στην ταράτσα με θέα στα βράχια στις Βαλεαρίδες.

Στο Squid Game πάλι, όχι.

