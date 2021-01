Το Netflix ζήτησε συγγνώμη και έσβησε διαφημιστικό tweet για το «Chilling Adventures of Sabrina», με αναφορά στο «Sunday Bloody Sunday», τη Ματωμένη Κυριακή στη Βόρεια Ιρλανδία.

Στην ανάρτηση υπήρχαν αρκετές εικόνες από μέλη του καστ, συμπεριλαμβανομένης της πρωταγωνίστριας Kiernan Shipka, καλυμμένα με ψεύτικο αίμα.

Από πάνω το σχόλιο έγραφε Subday Bloody Sunday.

Ωστόσο, πολλοί οπαδοί απάντησαν στο tweet, επισημαίνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προβολή λόγω των δολοφονιών της Ματωμένης Κυριακής (Bloody Sunday) το 1972 στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το Netflix αργότερα απολογήθηκε λέγοντας πως «λυπούμαστε πολύ για τον πόνο και την αμηχανία που προκάλεσε η ανάρτηση».

Πρόσθεσε δε πως «Το tweet μας ήταν απαράδεκτο και έκτοτε καταργήθηκε».

Η λεζάντα αναφέρεται στην ημέρα που 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 άτομα τραυματίστηκαν όταν μέλη του Συντάγματος Αλεξίπτωτων του Στρατού άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών πολιτικών δικαιωμάτων στο Bogside, τμήμα του Derry στη Βόρεια Ιρλανδία, την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 1972.

Η ημέρα έγινε γνωστή ως Bloody Sunday, μία από τις πιο σκοτεινές μέρες των αναταραχών αναφορικά με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Το Sunday Bloody Sunday είναι επίσης ο τίτλος τραγουδιού του 1983 των U2, το οποίο γράφτηκε για τα επεισόδια.

Μετά τη δημοσίευση του tweet, αρκετοί χρήστες παρότρυναν το Netflix να ερευνήσει την ιστορία της Ματωμένης Κυριακής και να καταργήσει την ανάρτηση.

Hi there @netflix,



Apparently you've 'apologised' already but just a reminder that Bloody Sunday was a big fucking deal and there still hasn't been any justice for it.



Please be more sensitive. Thanks. pic.twitter.com/V9QsgDIwjM