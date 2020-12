Μετά την αγαπημένη σειρά παιδικών ταινιών Toy Story, o Buzz Lightyear αποκτά την δική του ταινία.

Η Pixar Animation ανακοίνωσε την νέα ταινία κινουμένων σχεδίων Lightyear που υπόσχεται πως είναι «η απόλυτη ιστορία των απαρχών του Buzz Lightyear».

Στο παιδικό φιλμ επιστημονικής φαντασίας, ο Chris Evans δανείζει την φωνή του στον ήρωα από τα αστέρια. Η πλοκή δεν έχει φυσικά αποκαλυφθεί αλλά η αφήγηση σκιαγραφεί έναν νέο πιλότο δοκιμών που εξελίσσεται σε Space Ranger.

Mε το Lightyear η Pixar επιχειρεί το πρώτο spinoff του Toy Story, με τον Evans να αποκαλύπτει πως ο ρόλος του δεν αφορά το παιχνίδι αλλά τον άνθρωπο Buzz Lightyear στον οποίο βασίστηκε το παιχνίδι.

Η Pixar ανακοίνωσε μόνο τον τίτλο της ταινίας με ασημένια, μεγάλα γράμματα που σχίζονται από ένα βέλος, και ένα μόνο καρέ με τον νέο πιλότο δοκιμών, που φορά ένα φουτουριστικό σκάφανδρο.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουνίου του 2022.

Δείτε το teaser:

Blasting into theaters June 17, 2022, Lightyear is the definitive story of the original Buzz Lightyear. Voiced by @ChrisEvans, get ready to go to “infinity and beyond” with Lightyear. 🚀 👨‍🚀 pic.twitter.com/LdYXlN33sP