«Έπεσε» το Netflix, όπως ανέφεραν πολλοί χρήστες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector.com.

Η εταιρεία δεν έχει απαντήσει ακόμα σε αίτημα του Reuters για να σχολιάσει σχετικά με το πρόβλημα.

Το Downdetector.com ωστόσο έδειξε ότι υπήρχαν σχεδόν 1.300 περιστατικά χρηστών που ανέφεραν προβλήματα με την υπηρεσία ροής βίντεο.

