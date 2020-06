To Nickelodeon μοιράστηκε επίσημα ότι ο Μπομπ Σφουγγαράκης είναι μέλος της LGBTQ κοινότητας.

Το παιδικό τηλεοπτικό κανάλι δημοσίευσε στο Twitter το Σάββατο ένα μήνυμα που γράφει «Γιορτάζοντας το #Pride με την κοινότητα LGBTQ + και τους συμμάχους της αυτόν τον μήνα και κάθε μήνα». Το tweet περιελάμβανε τρεις εικόνες χαρακτήρων: τον SpongeBob, τον Schwoz Schwartz από το Henry Danger και την Korra από το Avatar: The Legend of Korra.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h