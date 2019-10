Το Twitter δημοσίευσε την Τρίτη πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πώς σκοπεύει να δράσει εάν ένας παγκόσμιος ηγέτης γράψει κάτι που παραβιάζει τους κανόνες του.

Η ενημέρωση ακολουθεί την ανακοίνωση τον Ιούνιο για μια πολιτική σύμφωνα με την οποία η εταιρεία επιλέγει να μην διαγράψει τα tweets από σημαντικά πολιτικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους κανόνες της εταιρείας εάν η εταιρεία αποφάσιζε ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον.

Μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, το Twitter βρίσκεται στη θέση του να έχει τη δυνατότητα να λογοκρίνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι δραστήριος όσο κανείς άλλος στην πλατφόρμα του, Έχει όμως αντισταθεί σε μεγάλο βαθμό την έντονη πίεση να το πράξει, ακόμα και όταν φάνηκε ότι τα tweets του Τραμπ παραβίαζαν τους κανόνες του Twitter και θα είχαν διαγραφεί αν είχαν δημοσιευθεί από οποιονδήποτε άλλο.

Η ανακοίνωση της πολιτικής τον Ιούνιο του 2019 επέτρεπε ένα σενάριο στο οποίο αν tweet ενός παγκόσμιου ηγέτη ήταν αρκετά κακό ώστε να κατέβει, θα μπορούσε να παραμείνει για τεκμηρίωση ή λογοδοσία. Σε αυτά τα σενάρια, το Twitter δήλωσε σήμερα, πως η εταιρεία θα εφαρμόσει μια ετικέτα στο εκτός κανόνων tweet και οι χρήστες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν like, σχόλιο ή να το μοιραστούν.

Our goal is to enforce our rules judiciously and impartially. In doing so, we aim to provide direct insight into our enforcement decision-making, to serve public conversation, and protect the public’s right to hear from their leaders and to hold them to account.