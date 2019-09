H σημαντική Αμερικανίδα δημοσιογράφος Κόκι Ρόμπερτς πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Η Ρόμπερτς νοσούσε από καρκίνο του μαστού και πέθανε από επιπλοκές της ασθένειας.

Ήταν για πολλά χρόνια δημοσιογράφος στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC και συγγραφέας βιβλίων. μεταξύ άλλων για τον πόλεμο του Βιετνάμ και τον Αμερικανικό Εμφύλιο. Για περίπου 4 δεκαετίες ήταν η βασική πολιτική αναλύτρια του ABC για θέματα Κογκρέσου.

Είχε βραβευθεί με Emmy και το δημοσιογραφικό βραβείο Edward R. Murrow. Ο πρόεδρος του ABC News Τζέιμς Γκόλντστον είπε πως «η καλοσύνη, η γενναιοδωρία, η οξύνοια, και η προσεκτική ματιά της στα μεγάλα θέματα έκαναν το ABC ένα καλύτερο χώρο εργασίας και εμάς καλύτερους δημοσιογράφους».

Η αντίδραση του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έμαθε για τον θάνατο της Ρόμπερτς ενώ πετούσε με το Air Force One προς Καλιφόρνια. «Δεν τη συνάντησα ποτέ. Δεν με αντιμετώπισε ποτέ καλά. Αλλά θέλω να ευχηθώ ότι καλύτερο για την οικογένεια της», είπε στους ρεπόρτερ που τον συνόδευαν. «Ήταν πραγματική επαγγελματίας και σέβομαι τους επαγγελματίες. Δεν με αντιμετώπισε ποτέ καλά αλλά σίγουρα τη σέβομαι ως επαγγελματία».

Η αντίδραση του Τραμπ έρχεται μάλλον σε αντίθεση με εκείνη του προκατόχου του στον Λευκό Οίκο, του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο της Ρόμπερτς. Ο Ομπάμα χαρακτηρίζει τη Ρόμπερτς «πρότυπο για τις νέες γυναίκες σε μια εποχή που το επάγγελμα ήταν ανδροκρατούμενο. Υπήρξε μία σταθερά για πάνω από 40 χρόνια σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο στα μίντια και έναν κόσμο που άλλαζε, ενημερώνοντας τους ψηφοφόρους για τα θέματα της εποχής μας και καθοδηγώντας νέους δημοσιογράφους σε κάθε τους βήμα».

Σε παρόμοιο ύφος ήταν και το μήνυμα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ομπάμα, του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος χαρακτήρισε τη Ρόμπερτς ως «πρωτοπόρο».

Cokie Roberts was a pioneer. Relentless in her pursuit of the truth and steadfast in her commitment to breaking down barriers for women in journalism—our country is better because of it. @DrBiden and I send our prayers to her loved ones at this time. https://t.co/ARA804negW