Η νέα ταινία της Τζένιφερ Άνιστον και του Άνταμ Σάντλερ σπάει τα ρεκόρ του Netflix όπου και προβάλλεται.

Ο Άνταμ Σάντλερ, που ανανέωσε το συμβόλαιο με το Netflix το 2017 για άλλες τέσσερις ταινίες, ένωσε ξανά τις δυνάμεις του με τη συμπρωταγωνίστρια του στο Just Go With It, Τζένιφερ Άνιστον, για μια κωμωδία όπου ένα ζευγάρι εμπλέκεται στον μυστηριώδη θάνατο ενός δισεκατομμυριούχου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Variety, το Murder Mystery παρακολούθησαν σχεδόν 30,9 εκατομμύρια χρήστες του Netflix και πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες πρεμιέρες στην ιστορία της υπηρεσίας.

Συγκριτικά, η ταινία Bright με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ, που για πολλούς αποτελούσε το «βαρύ χαρτί» του Netflix, παρακολουθήθηκε από 11 εκατομμύρια θεατές κατά τις πρώτες τρεις μέρες προβολής του.

Ως θέαση της ταινίας μετράται όταν ο χρήστης έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 70% του φιλμ. Τα στατιστικά στοιχεία προεξοφλούν ότι το Murder Mystery θα ξεπεράσει το Bird Box με τη Σάντρα Μπούλοκ, που απέσπασε 80 εκατομμύρια προβολές κατά τον πρώτο μήνα μετά την κυκλοφορία του, όπως επίσης και τα Triple Frontier (52 εκατομμύρια προβολές) και το Τhe Highwaymen (40 εκατομμύρια προβολές).

Με πληροφορίες από Independent/Guardian