Το ντοκιμαντέρ του HBO «Leaving Neverland» με τις αποκαλύψεις για τον Μάικλ Τζάκσον,προσέλκυσε ένα αρκετά μεγάλο κοινό κατά τις δύο νύχτες της προβολής του.

Το διάρκειας τεσσάρων ωρών ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Dan Reed, περιλαμβάνει κυρίως τις αφηγήσεις δύο ανδρών για το πώς κακοποιήθηκαν σεξουαλικά επί σειρά ετών από τον Μάικλ Τζάκσον.

Ο Wade Robson και o James Safechuck, περιγράφουν όσα έζησαν ως παιδιά δίπλα στον σταρ της ποπ και το πώς βίωσαν τη σεξουαλική κακοποίηση επί σειρά ετών. Το ντοκιμαντέρ έχει γίνει αφορμή για χιλιάδες δημοσιεύματα και προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση μετά την πρεμιέρα του σε φεστιβάλ.

Κατά την προβολή του πρώτου μέρους του Leaving Neverland,το βράδυ της Κυριακής, κατά μέσο όρο 1,29 εκατομμύρια τηλεθεατές καθηλώθηκαν στις τηλεοράσεις τους. Αυτό είναι το τρίτο μεγαλύτερο ακροατήριο για ένα ντοκιμαντέρ του HBO αυτή τη δεκαετία μετά το Going Clear: Scientology and the Prison of Belief και το Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds.

Το δεύτερο μέρος που προβλήθηκε τη Δευτέρας είχε 927.000 θεατές, δίνοντας σε ολόκληρη τo ντοκιμαντέρ κατά μέσο όρο περίπου 1,11 εκατομμύρια τηλεθεατές. Ο μέσος όρος των δύο ημερών βρίσκεται επίσης στο ανώτερο επίπεδο τηλεθέασης για ντοκιμαντέρ HBO τα τελευταία χρόνια.

Σε όλες τις πλατφόρμες, το πρώτο μέρος του Leaving Neverland είχε συγκεντρώσει 1,7 εκατομμύρια θεατές από την ώρα που έγινε διαθέσιμο. Πρόσθετα στοιχεία για το δεύτερο μέρος δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.