Η σεζόν που ακολουθεί θα είναι η τελευταία για τη διάσημη και δημοφιλής αμερικανική τηλεοπτική σειρά «Big Bang Theory».

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία παραγωγής της σειράς Warners Bros. Television και το τηλεοπτικό κανάλι CBS, η σειρά θα ολοκληρωθεί μετά το τέλος της ερχόμενης, δωδέκατης κατά σειρά σεζόν.

«Είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξη που είχαμε από τους φαν του Big Bang Theory όλες τις δώδεκα σεζόν. Όλοι μας, οι ηθοποιοί, οι συγγραφείς και οι συντελεστές, είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επιτυχία της σειράς και στόχος μας είναι να δώσουμε μια τελευταία σεζόν με ένα επικό φινάλε» σημείωσαν στην ανακοίνωσή τους.

Yes, we really do have a lot of fun here. The first taping of season 12!!!! ♥️@bigbangtheory pic.twitter.com/PF8lF6VxyD