Προσωπικός Αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοση από τους πολίτες

Λήγει την Τρίτη 5 Νοεμβρίου η προθεσμία για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.), με τους πολίτες να καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσω του gov.gr. Από τις 6 Νοεμβρίου, ο αριθμός θα εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα, εφόσον δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

Η ενεργοποίηση του Π.Α. αποτελεί κομβικό βήμα για την ενοποίηση της ταυτοποίησης των πολιτών, καθώς σταδιακά θα αντικαταστήσει τους σημερινούς αριθμούς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, παρέχοντας ενιαία πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες και ψηφιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εκδώσει Προσωπικό Αριθμό, είτε διαθέτουν νέα ταυτότητα είτε όχι.

Τι ισχύει για τις νέες ταυτότητες

Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί νέου τύπου ταυτότητα, αρκεί να εκδώσουν μόνο τον Προσωπικό Αριθμό, ο οποίος θα παραμείνει συνδεδεμένος με το ισχύον δελτίο.

Αντίθετα, όσοι δεν έχουν ακόμη εκδώσει νέα ταυτότητα, θα πρέπει να αποκτήσουν ηλεκτρονικά τον Π.Α. πριν από το ραντεβού τους στην αστυνομία. Στις νέες ταυτότητες, ο 12ψήφιος αριθμός θα αναγράφεται στο πίσω μέρος του εγγράφου.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Οι πολίτες συνδέονται στο gov.gr, επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, δημοτολόγιο, αριθμό ταυτότητας) και επιλέγουν τα δύο πρώτα ψηφία του Π.Α. της επιλογής τους — αλφαβητικά ή αριθμητικά.

Ο υπόλοιπος αριθμός δημιουργείται αυτόματα, με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων εφόσον εντοπιστεί λάθος στα μητρώα.

Όσοι δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 5 Νοεμβρίου, τα πρώτα ψηφία του αριθμού τους θα επιλεγούν αυτόματα από το σύστημα.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αποτελέσει το μοναδικό μέσο ταυτοποίησης κάθε πολίτη για όλες τις κρατικές και ψηφιακές υπηρεσίες, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία και τις πιθανότητες πλαστογράφησης ή λαθών.

Η καθιέρωσή του, όπως τονίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «βάζει τέλος στη σύγχυση των πολλαπλών μητρώων» και αποτελεί θεμέλιο για ένα πλήρως ψηφιακό κράτος.