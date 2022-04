Ο ΕΟΦ ανακαλεί καλλυντικά προϊόντα- Διαπιστώθηκε μικροβιακή επιμόλυνση

Την ανάκληση καλλυντικών προϊόντων, καθώς διαπιστώθηκε μικροβιακή επιμόλυνση, αποφάσισε ο ΕΟΦ.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων των προϊόντων OASIS BED BATH- PACK OF 10, CONTI CONTINENCE CARE- PACK OF 25, CONTI FLASHMEE - PACK OF 50 και OASIS RINSE FREE SHAMPOO CAP.

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς διαπιστώθηκε μικροβιακή επιμόλυνση σε ορισμένες παρτίδες των συγκεκριμένων προϊόντων.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΦ σημειώνει ότι η απόφαση εκδόθηκε με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της εταιρείας ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ, η οποία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να αποσύρουν τα προϊόντα από την αγορά.