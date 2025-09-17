Φάρσαλα: Ιδιοκτήτης ξέχασε πελάτισσα, την κλείδωσε μέσα στο κατάστημα και έφυγε

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στα Φάρσαλα, όταν ένας ιδιοκτήτης καταστήματος κλείδωσε μέσα σε αυτό μία πελάτισσα του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα είχε μετέβη στο κατάστημα στην περιοχή των Φαρσάλων, προκειμένου να ψωνίσει και κοιτούσε τα προϊόντα.

Τότε, ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε την προσοχή του αλλού και θέλοντας να φύγει θεώρησε πως το μαγαζί του, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ήταν άδειο.

Έτσι κλείδωσε την πόρτα και έφυγε από το κατάστημα. Όταν όμως η πελάτισσα πήγε προς την έξοδο, αντιλήφθηκε πως ήταν κλειδωμένα.

Όταν όμως η ώρα περνούσε και ο ιδιοκτήτης ήταν άφαντος, αποφάσισε να καλέσει τις Αρχές.

Άμεσα έφτασε στο σημείο αστυνομία και πυροσβεστική και με τη σειρά τους κάλεσαν κλειδαρά και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα.

Με πληροφορίες από ifarsala.gr