Ερντογάν: Αν δεν ηρεμήσουν οι Ελληνες, οι πύραυλοι Tayfun θα χτυπήσουν την Αθήνα

Νέες απειλές εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που μίλησε σε νέους στη Σαμψούντα στο πλαίσιο των «Συναντήσεων Νέων».

Η δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου της Τουρκίας «τρομάζει» την Αθήνα, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι «η Άγκυρα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου».

«Τώρα αρχίσαμε να φτιάχνουμε τους πυραύλους μας. Φυσικά, αυτή η παραγωγή τρομάζει τον Έλληνα. Όταν λες “Tayfun” (Τυφώνας), ο Έλληνας φοβάται ότι θα χτυπήσει την Αθήνα. Φυσικά και θα χτυπήσει», πρόσθεσε.

«Αν προσπαθήσετε να αγοράσετε από την Αμερική για να οπλίσετε τα νησιά, η Τουρκία δεν θα είναι θεατής», κατέληξε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Erdogan: "Greece is afraid of our missiles. They say that the TAYFUN missile will hit Athens, it will, unless you stay calm."