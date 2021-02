Η κακοκαιρία «Μήδεια» και η σφοδρή χιονόπτωση που έφερε ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας είναι μεν ένα σπάνιο θέαμα για τους Έλληνες, αλλά για κάποιους άλλους τέτοιες εικόνες είναι συνήθεις. Όπως για τους Νορβηγούς στη χώρα μας, που είχαν έτοιμα τα πέδιλα του σκι τους.

Το πρωί της Τρίτης ο Νορβηγός πρέσβης στην Ελλάδα, Frode Overland Andersen, ανάρτησε στο Twitter φωτογραφία με συνάδελφό του, που έφτανε στην πρεσβεία με πλήρη εξοπλισμό για σκι. «Το χιόνι στην Αθήνα δεν είναι πρόβλημα. Η συνάδελφός μου Μαρίτ φτάνοντας στη νορβηγικη πρεσβεία σήμερα το πρωί», έγραψε.

Snow ❄️ in #Athens is not a problem! My colleague Marit arriving at the Norwegian embassy this morning! Way to go 🇳🇴🇬🇷 pic.twitter.com/lIMtFqN2nP — Frode Overland Andersen (@norwayingreece) February 16, 2021





Αλλά και ο ίδιος έβγαλε έπειτα από λίγο τα σκι του. Ο Νορβηγός πρέσβης, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο κάνει σκι στον λόφο της Φιλοθέης.





Δεν ήταν ο μόνος που έβγαλε τα πέδιλα του σκι του, καθώς το ίδιο έκανε και ο Αμερικανός πρέσβης στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ, αν και ο συγκεκριμένος δεν δημοσίευσε υλικό από κάποιο «σλάλομ».





Ο Φιλανδός πρέσβης στην Αθήνα Γιάρι Γκούσταφσον, σχολίασε με μία δόση χιούμορ τη σφοδρή χιονόπτωση. Δημοσίευσε μία φωτογραφία δύο ανδρών, με μαγιό, σε χιονισμένο τοπίο και θύμισε μία φινλανδική ρήση που αναφέρει «Δεν υπάρχει κακός καιρός, μόνο κακός ρουχισμός».





Από την άλλη η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα δημοσίευσε δύο φωτογραφίες, συγκρίνοντας τη Μόσχα χθες και την Αθήνα σήμερα, αμφότερες στα λευκά.

Η Μόσχα 🇷🇺 χτες, η Αθήνα 🇬🇷 σήμερα ❄❄❄ pic.twitter.com/CtL8kri5JU — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) February 16, 2021





Τέλος, η βρετανική πρεσβεία σχολιάζει «"Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα", αλλά να που έχουμε χιόνι στη βρετανική πρεσβευτική κατοικία στο κέντρο της Αθήνας!», δημοσιεύοντας τις σχετικές φωτογραφίες, ενώ η ελβετική πρεσβεία με μια αντίστοιχη εικόνα σημείωσε «Σαν οι Άλπεις να μας επισκέπτονται, τώρα που δεν είναι εύκολο για εμάς να ταξιδέψουμε αυτές τις ημέρες».

«Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα» αλλά να που έχουμε χιόνι στη Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία στο κέντρο της Αθήνας!

A rare sight indeed! The British Ambassador’s Residence in downtown Athens this morning. pic.twitter.com/4OIYfVkSpl — UK in Greece (@ukingreece) February 16, 2021

The 🇨🇭 Residence in Athens covered in snow - as if the Alps are paying us a visit, knowing that it is not easy for us to travel these days! pic.twitter.com/wWs2sCIMUS — Swiss Embassy in Greece (@SwissEmbassyGR) February 16, 2021

