Υπέρ της λειτουργίας του λιανεμπορίου, από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να γνωμοδοτήσει σήμερα η επιτροπή λοιμωξιολόγων.

Πολλά από τα μέλη της επιτροπής, κατά τις τελευταίες ημέρες τάσσονται με δηλώσεις τους υπέρ του ανοίγματος των καταστημάτων με click away και click in shop. Η μέθοδος του click away λειτούργησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα την πρώτη φορά της εφαρμογής της και το ίδιο ελπίζουν ειδικοί και κυβέρνηση πως θα γίνει και τώρα. Η μέθοδος του click in shop, δηλαδή των αγορών στο κατάστημα με ραντεβού, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε τρεις περιπτώσεις: στα καταστήματα ένδυσης, στα καταστήματα υπόδησης και στα κοσμηματοπωλεία. Με τον τρόπο που λειτούργησαν στη διάρκεια των γιορτών και κατόπιν ραντεβού, αναμένεται να ανοίξουν τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης νυχιών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης το μεσημέρι της Πέμπτης επεσήμανε πως τα δεδομένα σήμερα, σε σχέση με τις 14 Δεκεμβρίου όταν είχε ανοίξει η αγορά μέσω του click away, είναι πολύ καλύτερα. Για το άνοιγμα της αγοράς, επέμεινε πως η κυβέρνηση θα κινηθεί βάσει του εξαγγελθέντος σχεδίου: «Ανάλυση δεδομένων από την επιτροπή των ειδικών, εισήγησή τους και απόφαση από τον πρωθυπουργό».

Γκάγκα: Μπορούμε να ανοίξουμε την αγορά τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα

Για το άνοιγμα της αγοράς και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλοι αυτό το διάστημα μίλησε η Μίνα Γκάγκα, καθηγήτρια πνευμονολογίας και πρόεδρος του κεντρικού συμβουλίου Υγείας στο ΜEGA. «Θα ήθελα σιγά σιγά να μπορέσουμε να ανοίξουμε με την προϋπόθεση ότι θα κρατάμε τα μέτρα. Σχεδόν όλος ο κόσμος τηρεί τα μέτρα, νομίζω ότι είμαστε πια ώριμοι να το κάνουμε» ανέφερε η κ. Γκάγκα.

H ίδια τόνισε: «Όσο είμαστε με συγκεκριμένο αριθμό σε κλειστούς χώρους και φοράμε τη μάσκα νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μπαίνουμε ήδη σε καταστήματα τροφίμων χωρίς να έχουμε πολλά κρούσματα, με αυτό το ρυθμό τηρώντας τα μέτρα μπορούμε νομίζω να ανοίξουμε».

«Δεν μπορώ να ξέρω αν θα κλείσουν ξανά, αυτό θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική κατάσταση» ανέφερε η καθηγήτρια.

Σχολεία ή καταστήματα

Υπέρ της επανεκκίνησης του λιανεμπορίου τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, αλλά με αυστηρά μέτρα τάχθηκε η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών - Πειραιώς, Ματίνα Παγώνη. «Αν οι δείκτες που θα έχουμε μέχρι την Κυριακή είναι αυτοί που έχουμε μέχρι σήμερα, συμφωνώ με το άνοιγμα του λιανεμπορίου τη Δευτέρα. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα αυξηθούν και τα τεστ για να υπάρχει έλεγχος όσον αφορά στους ασυμπτωματικούς και τη μετάδοση. Στη συνέχεια πρέπει να ανοίξουν τα γυμνάσια και λύκεια και ιδιαίτερα η Γ' Λυκείου» εξήγησε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

Από την άλλη πλευρά, «προτιμότερο είναι να ανοίξουν τα σχολεία πρώτα και όχι η αγορά» εκτίμησε στον Θέμα 104,6 ο Καθηγητής Παθολογίας και κλινικής φαρμακολογίας, Αναστάσιος Σπαντιδέας. Ερωτηθείς για τη λειτουργία του λιανεμπορίου, ο κ. Σπαντιδέας τόνισε πως «είναι το επόμενο βήμα, αλλά δεν συζητάμε μεταξύ των δύο, αν πάρουμε μία απόφαση ποιο θα ανοίξει πρώτο ή ποιο θα κλείσει τελευταίο, τα σχολεία είναι αυτά που πρέπει να προηγούνται».

Κατηγορηματικά αντίθετος, ωστόσο με το άνοιγμα της αγοράς εμφανίστηκε ο Πνευμονολόγος και Διευθυντής Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», Νίκος Καπραβέλος. Ο κ. Καπραβέλος παρομοίασε το άνοιγμα της αγοράς με «σύμμαχο του ιού» και εξήγησε πως θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά. Επιπρόσθετα, «εισηγούμαστε οι δραστηριότητες να ανοίγουν μία-μία» δήλωσε ο καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, στον ΑΝΤ1, χωρίς να κάνει γνωστή τη σειρά προτίμησης που ο ίδιος προκρίνει.

Άνοιγμα και της εστίασης αλλά μόνο για εξωτερικούς χώρους και σε τρεις εβδομάδες πρότεινε ο Καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης.

Προετοιμασίες των εμπόρων



Και οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους περιμένουν το άνοιγμα των καταστημάτων τους, εν αναμονή των τελικών ανακοινώσεων. Οι επιχειρηματίες περιμένουν τις αποφάσεις της επιτροπής λοιμωξιολόγων για το άνοιγμα με ραντεβού μέσα στο κατάστημα τη Δευτέρα αλλά τα ερωτήματα των καταναλωτών είναι πολλά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά, οι καταναλωτές θα αποστέλουν μήνυμα με τον αριθμό 2 στο 13033 αλλά δεν θα έχουν το δικαίωμα να μετακινηθούν εκτός του δήμου όπου διαμένουν, για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Κάθε πολίτης θα έχει στη διάθεσή του 3 ώρες από την στιγμή που θα στείλει το SMS μέχρι και την επιστροφή του στην οικία του.

Περισσότερες διευκρινίσεις πρέπει να δοθούν για τη διαδικασία της αγοράς ρούχων και παπουτσιών, όπως πόσα προϊόντα μπορεί να δοκιμάσει κάθε πελάτης, υπό ποιες προϋποθέσεις ασφαλείας αλλά και πόσα άτομα μπορούν να βρίσκονται μέσα στο κατάστημα.

Το απόγευμα της Παρασκευής, μετά και τη συνεδρίαση των επιστημόνων, θα έχουν όλα απαντηθεί. Οι επαγγελματίες, πάντως, ετοιμάζονται πυρετωδώς για ένα άνοιγμα που, πάντως, δεν θα είναι πανηγυρικό.

