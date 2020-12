Τον κώδωνα του κινδύνου για την διασπορά του κορωνοϊού σε μικρά και μεγάλα ρεβεγιόν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, έκρουσε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας.

«Κάθε συνάντηση οικογενειών μπορεί να επιφέρει τη διασπορά. Δεν το λέω αυτό γιατί είμαι κακός αλλά γιατί το βλέπουμε. Τα στοιχεία μας λένε ένα πράγμα: Ενδοοικογενειακή διασπορά», τόνισε μιλώντας το Σάββατο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και πρόσθεσε ότι τα δεδομένα των επιδημιολόγων δείχνουν με σαφήνεια ότι ο ιός έχει περάσει στα σπίτια.

Απαντώντας στο ερώτημα εάν θα πρέπει να βρίσκονται έως εννέα άτομα ή δύο οικογένειες στο εορταστικό τραπέζι, επανέλαβε ότι σε κάθε οικογένεια μπορεί να υπάρχει ένα μολυσμένο άτομο αλλά ασυμπτωματικό. Πρόσθεσε ότι καμιά οικογένεια δεν πρέπει να θεωρείται ασφαλής και προειδοποίησε ότι ένα γιορτινό τραπέζι θα μπορούσε να καταλήξει με καλεσμένους αρρώστους ή ακόμη και διασωληνωμένους στο νοσοκομείο.



Click away: Και το μικρότερο άνοιγμα επιφέρει αύξηση διασποράς

Σχετικά με την έναρξη του click away στο λιανεμπόριο, ο καθηγητής τόνισε ότι κάθε άνοιγμα ακόμη και μικρό επιφέρει αύξηση στη διασπορά του ιού που θα φανεί μέσα σε 15 ημέρες. Εάν δεν λειτουργήσει το click away και έχουμε συνωστισμό, τότε δεν θα έχουμε μόνο αύξηση, αλλά επιδημική έκρηξη, τόνισε ο κ. Σύψας και πρόσθεσε πως αυτός είναι και ο λόγος που οδήγησε τον υπουργό Ανάπτυξης να πει πως αν δούμε εικόνες Harrods, τότε το click away θα καταργηθεί.

Εάν από την άλλη λειτουργήσει click away, είναι το ελάχιστο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε κάποιου είδους αγορά τα Χριστούγεννα, συμπλήρωσε ο καθηγητής.

Σχολεία: «Θα δούμε αν θα το πετύχουμε»

Ο κ. Σύψας εξήγησε ότι ένας από τους λόγους που δεν άνοιξε τώρα η αγορά, ήταν για να καταστεί εφικτό να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία τον Ιανουάριο και «θα δούμε αν θα το πετύχουμε». Στόχος είναι να ανοίξουν σε πρώτη φάση τα δημοτικά και εάν όλα πάνε καλά θα λειτουργήσουν με φυσική παρουσία και οι άλλες βαθμίδες.

Δύσκολος ο Ιανουάριος

Παράλληλα ο καθηγητής τόνισε ότι με βάση τις προβλέψεις ο αριθμός των διασωληνωμένων στη χώρα μας θα πέσει σε 200, που αποτελεί έναν ασφαλή αριθμό, περί τις 15 Ιανουαρίου και όχι νωρίτερα. Ο Ιανουάριος, τόνισε θα είναι μια δύσκολη περίοδος, και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, καθώς το σύστημα υγείας είναι ήδη στα όριά του.

Ο χάρτης είναι κατακόκκινος όσον αφορά τη διαθεσιμότητα κλινών ΜΕΘ σημείωσε και ευχήθηκε να μην δούμε δύσκολες καταστάσεις. Ενόψει της πτώσης της θερμοκρασίας, επεσήμανε ότι κάθε ένας βαθμός που πέφτει επηρεάζει κατά 4% με 5% τον λεγόμενο δείκτη Rt.





