Απόκοσμο το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Αττική με ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας να σαρώνει αρκετές περιοχές.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ισχυρή καταιγίδα πλήττει την Αττική, ενώ σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταρρακτώδης είναι η βροχόπτωση που σημειώνεται αυτή την ώρα στον Πειραιά, τον Άνω Κορυδαλλό, το Χαϊδάρι, την Πάρνηθα και τα Άνω Λιόσια.

Ισχυρές είναι οι βροχές στα Βίλια και τη Νίκαια.

H Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, η Εύβοια και η ανατολική Πελοπόννησος θα είναι οι πρώτες που θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία σήμερα ενώ από αργά το απόγευμα τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Κυκλάδες, Κρήτη, Νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Από το μεσημέρι αναμένεται εξασθένιση των φαινομένων στα βορειοδυτικά, ενώ στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Εκτός Αττικής, σύμφωνα με την ΕΜΥ, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σήμερα στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Βαθμιαία αναμένεται να εξασθενήσουν τα φαινόμενα από τα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ ενώ βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων και θα εξασθενήσουν.

«Κοκκίνησε» ο ουρανός της Αττικής

Την ίδια ώρα, ο κόκκινος ουρανός της Αττικής απασχόλησε τα social media με τους χρήστες να κάνουν λόγο για εικόνες που θυμίζουν τον πλανήτη Άρη.

Athens today looks like a scenery from Mars. #nofilter #αθηνα #greece pic.twitter.com/ZfsNpcBXS5