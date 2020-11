Τον διπλασιασμό των προστίμων για παραβάσεις που αφορούν το lockdown και επιμέρους υποχρεωτικά μέτρα ασφαλείας για τον κορωνοϊό, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών ισχύει για όλο το 24ωρο, μόνο με τους προβλεπόμενους, κατ' εξαίρεση λόγους μετακίνησης που αντιστοιχούν στους έξι κωδικούς του SMS προς το 13033 (βλ. παρακάτω αναλυτική λίστα).

Ειδικά τις βραδινές ώρες, δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση πέραν αυτής για λόγους εργασίας, υγείας, σωματικής άσκησης ή κίνησης με κατοικίδιο κοντά στην οικεία, τόνισε ο υφυπουργός.

Διπλασιάστηκαν τα πρόστιμα

Όσο για τα πρόστιμα, ανακοίνωσε πως για όσους δεν κάνουν χρήση μάσκας ή μετακινούνται άσκοπα χωρίς την απαραίτητη βεβαίωση, το πρόστιμο ανεβαίνει πλέον στα 300 ευρώ. Για ψευδείς βεβαιώσεις από εργοδότες ή πλαστά στοιχεία, το πρόστιμο ανέρχεται στα 500 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που θα λειτουργούν κατά παράβαση της υποχρεωτικής αναστολής θα καταβάλουν πρόστιμο 5.000 ευρώ και τα φυσικά πρόσωπα με την ευθύνη λειτουργίας του καταστήματος θα επιβαρύνονται με επιπλέον πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Όπως είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, η μετακίνηση για κυνήγι ή ψάρεμα δεν εμπίπτει στις προβλεπόμενες μετακινήσεις και δεν επιτρέπεται πουθενά στην ελληνική επικράτεια.

Όσο για τα take away και τα drive through, επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης και δεν αποτελούν ξεχωριστό λόγο μετακίνησης. «Δηλαδή κάποιος για να πάρει κάτι δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του μόνο για αυτό, αλλά στον δρόμο του από και προς την δουλειά ή την προμήθεια κάποιου αναγκαίου αγαθού, επιτρέπεται η αγορά πακέτου.

Ειδικά για τους νεοσύλλεκτους που κατατάσσονται την ερχόμενη εβδομάδα, θα μπορούν να συνοδεύονται, το πολύ, μόνο από τους δύο γονείς τους με επίδειξη του φύλλου πορείας. Για την επιστροφή τους στο σπίτι, οι γονείς θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση από τα 26 κέντρα κατάταξης.

