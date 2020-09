Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στη Μόρια, το απόγευμα της Τετάρτης, μόλις λίγες ώρες μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η πυρκαγιά τα ξημερώματα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία Μυτιλήνης επιβεβαίωσε στη LiFO ότι φλόγες καίνε ξανά στη Μόρια. Εκεί επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδράμουν 11 εθελοντές με δύο οχήματα της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, δύο μέτωπα φωτιάς εκδηλώθηκαν σε τμήματα του ΚΥΤ που δεν είχαν καεί τα χαράματα.

Όσοι πρόσφυγες και μετανάστες διέμεναν σε αυτό το τμήμα εγκαταλείπουν τις σκηνές τους και βγαίνουν κατά μήκος του δρόμου Μυτιλήνης- Παναγιούδας, όπου ήδη βρίσκονταν χιλιάδες που είχαν μείνει άστεγοι μετά την πρώτη πυρκαγιά.

Βίντεο από τη νέα φωτιά στη Μόρια δημοσίευσε στο Twitter ο ρεπόρτερ του Spiegel Γιώργος Χρηστίδης. Στις αναρτήσεις του ανέφερε ότι άνθρωποι εγκαταλείπουν μαζικά το καμπ φιλοξενίας.

Fire outbreaks never seem to stop at #Moria , that’s raging right now, as people massively abandon the camp with anything they have spared pic.twitter.com/xIRr7YPGIF — Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020

New fires breaking in #Moria people panicked pic.twitter.com/8x1JFqIr5F — Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020

#moria or what’s left of it burning again right now pic.twitter.com/DTz9E8iajn — Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020

Explosions being heard perhaps by gas cans inside tents as #Moria is bracing apparently for another conflagration. pic.twitter.com/exk2ugiBUl — Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020

Πλοία για τους αιτούντες άσυλο στη Λέσβο



Η νέα φωτιά εκδηλώθηκε μόλις μερικές ώρες μετά την πυρκαγιά που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη Μόρια, με συνέπεια να χρειαστεί η λήψη έκτακτων μέτρων.



Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ανακοίνωσε ότι σήμερα μεταφέρονται στην ενδοχώρα 400 ασυνόδευτοι ανήλικοι που είχαν απομείνει στο ΚΥΤ της Μόριας, ενώ λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για τους περίπου 3.500 αιτούντες άσυλο που καταστράφηκαν οι χώροι διαβίωσής του.

Συγκεκριμένα, οι πιο ευάλωτοι- περίπου 1.000- θα διανυκτερεύουν από σήμερα σε πλοίο της εταιρείας Blue Star, που αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι Μυτιλήνης. Αύριο αναμένεται να καταπλεύσουν 2 αρματαγωγά του Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία επίσης θα χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή φιλοξενία.





Εκτεταμένοι έλεγχοι για κορωνοϊό στη Λέσβο

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του κορωνοϊού- η αρχική φωτιά προκλήθηκε έπειτα από αντιδράσεις αιτούντων άσυλο στην καραντίνα, μετά τα 35 κρούσματα στη Μόρια- ο ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει εκτεταμένους ελέγχους για τον ιό στη Λέσβο.

Οι 8 από τους αιτούντες άσυλο που είχαν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό και ένας σημαντικός αριθμός των επαφών τους έχουν εντοπιστεί και έχουν απομονωθεί στο νέο χώρο που έχει δημιουργηθεί, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας.



Στη Λέσβο μεταβαίνει μεγάλο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ. Τεστ για τον κορωνοϊό θα γίνουν στους ασυνόδευτους ανήλικους που θα μεταφερθούν σε άλλες περιοχές, οι οποίοι θα μείνουν σε περιορισμό μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Επίσης, θα ξεκινήσουν εκτεταμένοι έλεγχοι και στους κατοίκους. «Η Λέσβος έχει έντονο επιδημιολογικό φορτίο το τελευταίο διάστημα. Θα γίνουν εκτεταμένα τεστ τόσο στη Μόρια, όσο και σε κατοίκους της Μυτιλήνης και των γύρω χωριών», είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ.





Ακόμη, έκανε γνωστό ότι επικοινώνησε με τον ΠΟΥ. «Θα μας στείλουν σημαντικό αριθμό γιατρών και ελεγκτών που θα ενισχύσει την προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία», πρόσθεσε.