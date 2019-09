Νέα προκλητική οδηγία Natvex για το Καστελόριζο εξέδωσε η Τουρκία. Η Navtex δεσμεύει μεγάλη θαλάσσια έκταση στην Μεσόγειο, νότια των παραλίων της Τουρκίας, για συνέχιση της ωκεανογραφικής και κλιματολογικής μελέτης που διενεργεί το ερευνητικό σκάφος «Μπιλίμ 2».

Η νέα Navtex ουσιαστικά δίνει συνέχεια στην προηγούμενη προκλητική οδηγία για λογαριασμό του ίδιου πλοίου, που εκδόθηκε την Παρασκευή και λήγει σήμερα.

Η οδηγία τίθεται σε ισχύ σήμερα Δευτέρα και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη. Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας, που την εξέδωσε, ζητά από τα παραπλέοντα σκάφη να τηρήσουν μεγάλη απόσταση από το «Μπιλίμ 2».

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 24 ή 25 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η Navtex

TURNHOS N/W : 1015/19

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 16-18 SEP 19 ON THE POINTS BELOW

35 35.00 N - 029 31.00 E

35 50.00 N - 029 30.00 E

36 05.00 N - 029 50.00 E

36 05.00 N - 030 31.00 E

35 00.00 N - 030 31.00 E

35 00.00 N - 029 30.00 E

35 00.00 N - 028 30.00 E