Την ευθύνη για την επίθεση με μπογιές στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης ανέλαβε ο Ρουβίκωνας.

Η αναρχική συλλογικότητα στην ανάρτησή του σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου ανέλαβε την ευθύνη λέγοντας ότι η επίθεση με μπογιές στο σπίτι του Τζέφρι Πάιατ στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε για την άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα.



Μάλιστα, τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας σχετικό κείμενο για την επίθεση τους αλλά και βίντεο.

Ο Ρουβίκωνας, στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει φασιστική διάταξη το εισαγγελικού βέτο για νέα άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα, αναφέρει ότι η «απαίτηση για δηλώσεις μετανοίας είναι ο εκβιασμός που χρησιμοποιεί η αστική εξουσία για να ταπεινώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους» και καταλήγει λέγοντας ότι «οι πιέσεις από την Αμερικάνικη πρεσβεία και τον εγχώριο συρφετό της πολιτικής σκηνής δεν περνάνε. Ο ανυποχώρητος αγώνας του Κουφοντίνα είναι αγώνας ενάντια στον σωφρονιστικό ολοκληρωτισμό και αφορά το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας».

«Παιδαριώδη βανδαλισμό» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ την επίθεση έξω από το σπίτι του. «Καλημέρα, σήμερα ξύπνησα με έναν παιδαριώδη βανδαλισμό έξω από το σπίτι μου και θα συνεχίσω να εργάζομαι με τις ελληνικές αρχές για να τιμωρηθούν οι ένοχοι σύμφωνα με τον νόμο. Η καταστροφή της ιδιοκτησίας δεν είναι ειρηνική διαμαρτυρία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης στο λογαριασμό του στο Twitter.

Kalimera, I woke up to more childish vandalism this morning outside the residence and will continue to work with Greek authorities to punish the culprits according to law. Destruction of property is not peaceful protest.